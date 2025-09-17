기업 97.4% “주 4.5일제 등 노동제도 변화가 채용 계획 큰 변수”

상의, 인사담당자 500명 조사

국내 주요 기업 10곳 중 9곳은 올해 하반기 채용 계획에 가장 큰 영향을 주는 변수로 ‘노동 관련 제도 변화’를 꼽았다. 주4.5일제, 정년연장, 노란봉투법, 포괄임금제 폐지 등 굵직한 논의가 이어지면서 기업들의 인력 수급 전략이 흔들리고 있다는 것이다.16일 대한상공회의소(대한상의)가 국내 주요 기업 인사담당자 500여명을 대상으로 ‘2025년 하반기 채용 트렌드’를 조사한 결과에 따르면 응답 기업의 97.4%가 “노동 관련 제도의 변화가 채용 계획 수립에 영향을 준다”고 했다.구체적으로 기업들이 꼽은 주요 이슈는 주4.5일제(29.3%), 정년연장(26.7%), 노란봉투법(25.8%), 포괄임금제 폐지(15.5 %) 순이었다. 주4.5일제의 경우 인력 충원 부담이, 정년연장은 인건비 구조와 세대교체 문제, 노란봉투법은 노사관계 안정성, 포괄임금제 폐지는 근로 시간 관리의 현실적 어려움과 직결된다. 대한상의 관계자는 “고용 안정성과 유연성을 균형 있게 고려한 고용 정책 마련이 필요하다”고 했다.또 대한상의는 이번 조사에서 확인된 기업들의 인재상 변화를 ‘A·C·E’라는 하반기 채용 키워드로 정의했다. 즉 인공지능(AI) 역량(69.2%), 소통·협업 능력(55.4%·Communication), 직무 전문성(54.9%·Expertise)이 가장 중요한 자질로 꼽혔다. 이외에도 도전정신·문제해결능력(25.8%), 창의성·혁신 역량(25.0%), 실행력·주도성(20.8%) 등이 뒤따랐다.AI 인재 수요도 뚜렷했다. 응답 기업의 69.4%는 “AI 전문 인력이 필요하다”고 했다. 세부적으로는 데이터를 수집하고 다듬을 수 있는 인재(31.6%), AI를 활용해 서비스·업무 방식을 기획·운영할 수 있는 인재(25.9%), AI 프로그램을 직접 개발할 수 있는 인재(15.8%) 등이 필요하다고 밝혔다. 클라우드 업계 관계자는 “국내 AI 인재 공급은 이러한 수요를 따라가지 못하는 실정”이라며 “해외 인재 유치나 체계적 양성 정책이 시급하다”고 지적했다. 채용 선호도 조사에서는 응답 기업의 51%가 경력직을 가장 선호한다고 했으며, 신입을 선호한다는 응답은 10.3%에 불과했다.이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “하반기 인재 채용의 핵심 키워드도 단연 AI”라면서 “동시에 노동제도 변화가 채용계획 전반을 흔들 수 있는 만큼, 민관이 인력 수급의 균형을 위해 세심한 노력이 필요하다”고 말했다.