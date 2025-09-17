‘파격 성과급’ SK하이닉스 신입사원 채용

AI 기반 화상 인터뷰 전형 도입

파격적인 성과급 지급으로 주목받은 SK하이닉스가 올해 하반기 신입사원 채용에 나선다. 이번 채용부터 인공지능(AI) 기반 전형을 도입해 ‘AI 기업’ 위상에 걸맞은 인재 확보에 나설 계획이다.16일 업계에 따르면 SK하이닉스는 오는 22일부터 다음달 1일까지 서류 접수를 진행한다. 지원 대상은 내년 1∼2월 입사가 가능한 4년제 학사 이상 졸업예정자와 기졸업자다. 근무지는 경기 이천·분당, 충북 청주, 서울이며, 모집 직무는 설계, 소자, 연구개발(R&D) 공정, 양산기술 등이다. 채용 규모는 세 자릿수로 알려졌다.특히 올해부터 AI 기반 화상 인터뷰 전형 ‘A! SK’가 새로 도입된다. AI가 직무별 문제를 출제하고, 지원자는 온라인 환경에서 답변을 영상으로 녹화해 제출하는 방식이다.최근 포스텍에서 열린 채용설명회에서는 3시간 넘게 질의응답이 이어질 만큼 관심이 뜨거웠던 것으로 전해졌다. 회사는 포스텍을 비롯해 전국 12개 대학에서 채용 설명회를 이어갈 예정이다. 전형 절차는 서류 통과자에 한해 인적성 검사(SKCT)와 A! SK를 치른 뒤, 11월 말 면접을 거쳐 최종 합격자를 확정한다.