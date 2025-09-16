이재용 주식 재산, 19조원 넘었다…3거래일만에 1조원 증가

방금 들어온 뉴스

이재용 주식 재산, 19조원 넘었다…3거래일만에 1조원 증가

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-16 18:30
수정 2025-09-16 18:30
이재용 삼성전자 회장. 뉴스1
이재용 삼성전자 회장. 뉴스1


국내 1위 주식부자 이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 16일 19조원을 넘겼다. 삼성전자와 삼성물산 주가가 상승하면서다.

한국CXO연구소에 따르면 이 회장의 주식 가치는 이날 기준 19조 152억원으로 집계됐다. 이 회장은 ▲삼성전자 ▲삼성물산 ▲삼성생명 ▲삼성SDS ▲삼성E&A ▲삼성화재 ▲삼성전자 우선주 등 7개 종목을 가지고 있다.

이 회장의 주식 재산은 이재명 대통령의 취임 100일 차였던 지난 11일 18조 1086억원으로, 이건희 선대회장에게 주식을 물려받은 이후 처음으로 18조원을 돌파했다. 이후 3거래일 동안 주식 가치가 9066억원 늘어나면서 19조원을 넘어선 것이다.

삼성전자와 삼성물산 주가 상승이 이 회장 주식 가치를 견인했다. 이 회장이 보유한 삼성전자 주식평가액은 7조 7346억원으로 3거래일 전보다 8.2% 올랐다. 삼성물산도 6조 6371억원으로 5% 이상 상승했다.

오일선 한국CXO연구소장은 “이 회장의 주식 재산이 20조원을 넘길 때까지는 5% 정도 남았다”며 “지금 같은 상승 속도를 보면 추석 이전에 20조원을 달성할지, 아니면 그 이후가 될지 초미의 관심사”라고 말했다.
손지연 기자
