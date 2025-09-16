우버, ‘시니어 모드’ 국내 출시…‘대중화’ 노렸다

이미지 확대 우버택시 시니어계정 닫기 이미지 확대 보기 우버택시 시니어계정

글로벌 택시 호출 플랫폼 ‘우버 택시’가 시니어 맞춤형 서비스 ‘우버 시니어 계정’과 ‘간단 모드’를 국내에 론칭했다. 국내 모빌리티 시장의 강자인 카카오T와의 경쟁 구도에서 이용자 저변을 확대하기 위해 차별화 전략을 내세웠다는 평가다.16일 우버 택시는 “전 세계적으로 가속화되는 고령화 추세에 대응하기 위해 글로벌 우버가 선제적으로 우버 시니어 계정을 도입했다”고 밝혔다. 스마트폰 사용이 익숙하지 않은 시니어도 우버 앱으로 손쉽게 택시 서비스를 이용할 수 있도록 택시 호출부터 탑승까지의 모든 과정을 단순화하고, 애플리케이션 내 글자 크기를 확대했다.시니어 계정은 자녀 등 가족 구성원 중 한 명이 우버 앱에서 가족 계정을 만든 뒤, 부모나 조부모를 초대하면 생성이 가능하다. 시니어 본인이 직접 혹은 가족이 대신 택시를 호출·결제할 수 있고, 집, 병원, 복지센터 등 자주 방문하는 장소를 저장하면 더욱 빠른 택시 호출이 가능하다. 가족 구성원은 우버 앱에서 부모나 조부모의 여정을 실시간으로 확인하고 필요시 기사에게 직접 연락할 수 있다. 독립적인 시니어들은 함께 선보인 간단 모드를 통해 가족 계정 연동 없이도 심플하고 직관적인 인터페이스를 동일하게 사용이 가능하다.우버는 해당 서비스를 지난 5월 미국 피닉스와 올랜도에서 시범 운영을 한 후, 한 달 만에 미국 전역으로 확장했다. 이번 시니어 계정 론칭으로 ‘가족 계정’은 기존 청소년 대상의 ‘우버 청소년 자녀 계정’에서 한 단계 확장돼, 이제는 시니어 가족 구성원까지 포괄하게 됐다.우버 택시 관계자는 “초고령화 시대에 접어든 한국은 택시 호출 앱 사용이 보편화됐지만, 이를 어려워하는 어르신도 많기 때문에 우버 시니어 계정을 도입하게 됐다”며 “지난달 출시한 우버 청소년 자녀 계정에 이어 사랑하는 가족의 안전하고 편리한 이동을 책임지는 서비스가 될 것”이라고 말했다.현재 카카오T는 교통약자를 대상으로 한 택시 호출 베타 서비스를 시범 운영 중이다.