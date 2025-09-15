올해 30대 그룹 시총 600조 늘었다… 한화·HD현대 ‘100조 클럽’

코스피 고공행진에 40% 급증

시총 삼성·SK·현대차·LG 순

2025-09-15 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 연일 사상 최고치를 갈아치우는 가운데 주요 대기업의 시가총액도 올해 들어 600조원가량 불어난 것으로 나타났다. 특히 한화와 HD현대가 새롭게 ‘시총 100조 클럽’에 진입하는 등 전통적인 4대 그룹 중심 구도가 흔들리고 있다.14일 기업분석연구소 리더스인덱스가 30대 그룹 상장사 219곳의 시총을 집계한 결과에 따르면 전체 시가총액은 지난 1월 2일 1500조 2219억원에서 지난 10일 2099조 8306억원으로 40.0% 늘었다.시총 증가율 1위는 한화였다. 한화는 연초 44조 8068억원에서 118조 1583억원으로 163.7% 급증하며 단숨에 100조원을 돌파했다. 그룹 주력사인 한화에어로스페이스는 전체 219곳 상장사 중 시총 증가액 3위, 한화오션은 5위를 기록하며 성장세를 주도했다.미래에셋은 상법 개정 효과로 미래에셋증권 주가가 급등하면서 150.4% 늘어난 14조 7285억원으로 시총 증가율 2위에 올랐다. 효성은 효성중공업의 인공지능(AI)·전력 인프라 수혜에 힘입어 140.9% 증가했고, 두산은 원자력 모멘텀을 타고 138.8% 늘어 시총 증가율 3, 4위를 기록했다. 두산에너빌리티의 시총은 무려 246.6% 급등했다. 이어 LS도 전력 설비 수요 확대에 따라 67.3% 늘었고, HD현대는 79조 2896억원에서 131조 8215억원으로 66.3% 늘며 한화와 함께 시총 100조원 이상 그룹으로 올라섰다. SK는 200조 3384억원에서 319조 6166억원으로 59.5% 증가하며 7위에 올랐고, 이어 농협·HMM·카카오도 50% 이상 시총이 늘었다.시총 규모 기준으로 삼성이 503조 7408억원에서 674조 9706억원으로 34.0% 늘며 부동의 1위를 지켰다. SK는 2위를 지켰고, 현대자동차가 172조 1879억원으로 LG를 제치고 3위에 올랐다. LG는 145조 5088억원으로 4위였다. HD현대는 5위 자리를 지켰고, 한화는 7위에서 6위로 상승해 쿠팡을 밀어냈다.