김경훈 구글코리아 사장, 구글에 사퇴 의사…오픈AI 코리아 지사장 내정설

방금 들어온 뉴스

김경훈 구글코리아 사장, 구글에 사퇴 의사…오픈AI 코리아 지사장 내정설

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-09-12 20:06
수정 2025-09-12 20:07
이미지 확대
김경훈 구글코리아 사장
김경훈 구글코리아 사장


김경훈(49) 구글코리아 사장이 12일 구글 측에 퇴직 의사를 밝혔다. 업계에선 김 사장이 오픈AI코리아의 초대 지사장으로 내정된 것으로 전해진다.

12일 정보기술(IT) 업계에 따르면 구글 측은 “김경훈 사장이 새로운 기회를 찾아 회사를 떠나게 됐다”면서 “그의 앞날에 무궁한 성공을 기원한다”고 했다. 김 사장이 퇴직 의사를 밝힌 것은 12일 오전인 것으로 알려졌다. 김 사장은 지난 10일 공식 출범한 오픈AI코리아의 초대 지사장으로 내정된 것으로 전해진다.

서울대 컴퓨터공학 학사를 졸업한 김 사장은 미국 듀크대 경영대학원에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다. 이후 글로벌 컨설팅 기업 베인앤드컴퍼니에서 전략 컨설턴트로 근무했고, 2015년 구글코리아 커스터머 솔루션 본부에 합류해 국내 디지털 마케팅 사업을 총괄했다. 2021년에 구글코리아 사장으로 선임돼 약 5년간 회사를 이끌었다.

앞서 오픈AI코리아는 기자 간담회에서 초대 지사장에 대해선 따로 언급하지 않았다. 채용 규모와 헤드쿼터에 대해선 “점진적으로 구성하겠다”는 입장을 밝혔다.

민나리 기자
