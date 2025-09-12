대한전선, 회사채 1550억원 발행…“수요예측 흥행”

대한전선, 회사채 1550억원 발행…"수요예측 흥행"

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-12 17:42
수정 2025-09-12 17:42
대한전선CI
대한전선CI
대한전선CI


대한전선은 기존 회사채 목표액(800억원)보다 약 2배 증액한 1550억원 규모의 회사채를 발행한다고 12일 공시했다. 사실상 최대 발행 한도다.

회사는 지난 10일 진행한 회사채 수요 예측에서 목표액 대비 11배를 넘어서는 총 8880억원의 매수 주문을 확보했다고 밝혔다.

흥행에 힘입어 발행 금리도 낮췄다. 같은 신용등급 채권의 평균 금리(민평 금리) 대비 2년 만기 채권은 -35bp(1bp=0.01%포인트), 3년 만기 채권은 -55bp 내렸다. 대한전선은 이번에 조달한 자금 중 300억원은 차입금 상환에, 1250억원은 운영자금에 활용할 예정이다.

대한전선은 이번 회사채 발행이 대한전선의 실적 개선과 사업 경쟁력에 대한 시장의 긍정적인 평가가 반영됐다고 봤다. 대한전선의 올해 상반기 매출은 1조 7718억원으로 사상 최대 수준이다.

대한전선 관계자는 “높은 투자 수요를 고려해 회사채 발행 규모를 사실상 최대 규모로 확대했다”며 “재무 건전성을 강화하고 기업 가치를 높여 전 세계 전력 인프라 시장을 선도하는 기업으로서 입지를 다지겠다”고 말했다.
손지연 기자
