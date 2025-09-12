KT 소액결제 해킹, ‘관리 부실’ 의혹 확산... “왜 KT만 털렸나”

이미지 확대 소액결제 피해 관련 향후 계획 설명하는 김영섭 KT 사장 김영섭 KT 사장이 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 최근 발생한 소액결제 피해와 관련해 대응 현황과 향후 계획을 설명하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 소액결제 피해 관련 향후 계획 설명하는 김영섭 KT 사장 김영섭 KT 사장이 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 최근 발생한 소액결제 피해와 관련해 대응 현황과 향후 계획을 설명하고 있다. 연합뉴스

KT 소액결제 해킹 사건의 진상이 드러날수록 KT와 규제기관의 관리 부실 가능성이 커지고 있다. 다른 통신사에서는 유사 사례가 발생하지 않은 가운데, KT의 허술한 관리 관행이 범행의 빌미를 제공했다는 지적이다.KT 새노조는 12일 ‘KT 소액결제 해킹 사태, 관리부실로 인한 인재’라는 제목의 성명을 통해 이번 사태의 핵심 원인으로 초소형 기지국(펨토셀) 관리 부실을 지목했다. 해킹 경로로 지목된 펨토셀은 KT가 협력업체와 공동 개발해 수년간 홍보해 온 제품으로, 이미 전국에 수십만 대가 설치되어 있다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 의원(국민의힘)에 따르면 SK텔레콤은 7000대, LG유플러스는 2만 8000대의 초소형 기지국을 운용하는 반면 KT는 무려 15만 7000대를 사용하고 있다. SK텔레콤과 LG유플러스는 초소형 기지국 설치 및 관리를 전문 기사가 하는 것을 원칙으로 고수하고 있다.이에 반해 KT는 인터넷에서 ‘기가 아토’ 등 초소형 기지국을 직접 설치했다는 후기가 발견될 정도로 일반인이나 직원이 직접 설치하는 경우가 많았다. 심지어 이사 후 회수가 제대로 이뤄지지 않고 중고 거래 사이트에서 판매되기도 한 것으로 알려졌다. KT의 관리 소홀이 해커들이 비교적 쉽게 초소형 기지국을 입수하고 범죄에 악용할 수 있는 환경을 조성했다는 지적이 나오는 이유다.KT 새노조는 “현장 직원들에 따르면 고객이 인터넷을 해지하거나 이사할 때 가정에 설치된 초소형 기지국이 제대로 회수되지 않는 경우가 빈번했다”면서 “현재 전국에 설치된 수십만 대의 초소형 기지국이 잠재적 해킹 위험에 노출되어 있는 만큼, 전수 조사 및 필요 시 회수를 통해 위험 요소를 원천적으로 차단해야 한다”고 촉구했다.아울러 초소형 기지국의 유선 인터넷 연결 구간이 해킹에 취약할 수 있다는 지적에 따라, KT가 취약한 보안망을 지속적으로 운영했는지, 그리고 규제 기관의 심사는 허술하지 않았는지 철저한 조사가 필요하다고 강조했다. 또한 이러한 보안 취약점을 잘 아는 내부자와의 연관성에 대해서도 KT와 관련 협력업체에 대한 조사를 실시해야 한다고 주장했다.구재형 KT 네트워크기술본부장(상무)은 전날 서울 광화문사옥에서 열린 기자간담회에서 “전국에 15만개 이상의 팸토셀에 대해 전수 조사한 결과 현재까지 추가적인 불법 팸토셀의 존재는 발견되지 않았다”고 했다.