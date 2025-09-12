포스코인터, 美알래스카 LNG사업 검토…韓 기업 중 처음

20년 동안 年 100만t LNG 공급받아

1300㎞ 송유관 건설에 포스코 철강 사용도 논의

포스코인터내셔널이 미국의 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 참여를 공식적으로 검토한다.12일 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 전날 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 전시회 ‘가스텍’에서 글렌파른과 매년 LNG 100만t을 20년 동안 공급받는 내용의 예비 계약을 체결했다. 글렌파른은 알래스카 LNG 프로젝트를 주도하는 개발사다. 이 계약에는 알래스카 LNG 프로젝트에서 건설될 약 1300㎞의 송유관에 포스코의 철강재를 제공하는 내용도 포함됐다.포스코인터내셔널은 “이번에 체결한 계약은 상호 구속력이 없는 의향서 형태”라며 “사업 타당성과 수익성이 담보되는 경우 이사회 등 내부 의사결정 과정을 거쳐 사업 참여를 최종 결정할 예정”이라고 밝혔다. 포스코인터내셔널은 구매자가 생산 전 물량을 사전에 구매하기로 약속하는 오프테이크(Off-take) 방식의 LNG 구매를 검토하는 것으로 알려졌다. 포스코의 철강을 수송관 건설에 공급하는 협력 사항도 수익성 검증을 추가로 할 예정이다.알래스카 LNG 프로젝트는 알래스카 노스슬로프 지역에서 추출한 천연가스를 앵커리지 인근 부동항인 니키스키까지 운반해 액화한 뒤 수요지로 공급하는 사업이다. 이 과정에서 약 1300㎞의 가스관이 신설될 예정이다. 10여년 전 액손모빌 등 미국 에너지 기업들이 참여했으나 막대한 비용 등 이유로 중단됐다가 올해 초 트럼프 대통령 취임 직후 다시 탄력을 받기 시작했다.지난달 한미 정상회담에서 트럼프 대통령은 “미국이 추진하는 알래스카 LNG 개발 사업에 한국이 일본과 함께 투자할 계획”이라고 말한 바 있다.브렌던 듀발 글렌파른 최고경영자(CEO)는 보도자료에서 “포스코의 참여는 이번 사업을 신속히 추진하는 데 속도를 더하게 될 것”이라고 말했다. 포스코인터내셔널은 세부 사항에 대해서는 “양사 간 기밀 유지 의무로 공개하기 어렵다”고 밝혔다.