이재용 회장 주식재산, 이 대통령 취임 100일만 18조원 돌파

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 이재명 대통령의 취임 100일인 지난 11일 처음으로 18조원을 돌파했다. 삼성전자 주가가 새 정부 이후 27% 가량 뛴 게 영향을 미쳤다.12일 한국CXO연구소에 따르면 지난 11일 종가 기준 이 회장이 보유하고 있는 총 7개의 주식 종목의 가치는 총 18조 1086억원으로 집계됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등을 보유하고 있다.이재명 대통령이 공식적으로 취임한 지난 6월 4일 기준 이 회장의 주식평가액은 14조 2852억원이었다. 이 때와 비교하면 100일 만에 26.8% 늘어난 셈이다.이 회장의 주식재산이 18조원을 넘어선 건 이건희 선대회장의 주식을 물려받은 이후 처음이다. 이 선대 회장의 재산 상속안이 확정 발표된 2021년 4월 30일 당시 이재용 회장의 주식가치는 15조 6167억원 수준이었다.이 회장의 주식 재산 증가에는 삼성전자의 주식 가치 상승에 가장 큰 영향을 끼친 것으로 분석된다. 지난 11일 이 회장이 보유하고 있는 삼성전자 주식 평가액은 7조 1502억원으로 지난 6월 4일(5조 6305억원)보다 1조 5196억원(27%) 증가했다.삼성생명 주가평가액도 최근 100일 새 1조원 넘게 늘어났다. 지난 6월 4일 기준 이 회장이 보유한 삼성생명 지분 가치는 2조 2716억원이었는데, 이달 11일에는 3조 3595억원으로 집계됐다. 해당 기간 주식평가액 상승률은 47.9%로 삼성생명의 보통주 1주당 주가는 10만 8800원에서 16만 900원으로 올랐다.같은 기간 삼성물산 보유 주식 가치는 5조 3462억원에서 6조 3186억원으로 늘어나며 18.2%의 상승률을 보였다. 삼성SDS 종목도 9453억원에서 1조 1639억 원으로 23.1% 상승했다.오일선 한국CXO연구소 소장은 “이재용 회장의 주식재산이 향후 20조원대로 높아지려면 지금보다 10% 이상 주식평가액이 상승해야 한다”며 “이 회장이 20조원대 주식재산으로 진입하려면 삼성전자 주가는 9만원 내외, 삼성물산 20만원 내외, 삼성생명과 삼성SDS는 17만원 내외를 동시에 기록해야 할 것”이라고 말했다.