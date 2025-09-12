LG엔솔, “석방 근로자, 12일 오후 3시 30분 인천공항 도착 예정”

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 체포·구금됐다 풀려난 한국인 근로자들이 지난 11일(현지시간) 미국 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 대한항공 전세기에 탑승하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 이민당국에 의해 체포·구금됐다 풀려난 한국인 근로자들이 지난 11일(현지시간) 미국 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 대한항공 전세기에 탑승하고 있다. 연합뉴스

미국 조지아주 현대자동차·LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 구금된 근로자들이 12일 오후 3시 30분경 인천국제공항에 도착한다.LG에너지솔루션은 이날 “LG에너지솔루션 구성원과 협력사 직원들이 15시 30분 전후로 인천국제공항 제2터미널 B게이트로 입국할 예정”이라고 밝혔다.근로자들을 태운 전세기는 전날인 11일(현지시간) 오전 11시 미국 조지아주 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항에서 출발했다. 한국인 근로자 316명과 외국인 14명 등 총 330명이 탑승했다.LG에너지솔루션은 일등석(6석)과 비즈니스석(48석)은 구금 도중 건강 상태가 악화됐거나 의료적 관찰이 필요한 사람들에게 배정했다. 또 희망자 전원에게 운전기사가 포함된 차량을 제공하고, 외국인 근로자에게도 숙소와 자국 복귀를 위한 항공권 전액을 지원할 방침이다.