“뭔가 달라졌는데…” 교촌, 순살 양 30% 줄이고 닭가슴살 섞었다

이미지 확대 교촌 순살치킨 자료 사진. 교촌치킨 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 교촌 순살치킨 자료 사진. 교촌치킨 홈페이지 캡처

교촌치킨이 가격 조정 없이 순살 메뉴 중량을 약 30% 줄이고, 닭가슴살을 섞은 것으로 나타났다.12일 업계에 따르면 교촌에프앤비는 전날부터 순살치킨 14종의 조리 전 중량을 기존 700g에서 500g으로 줄였다.원재료에는 닭가슴살을 혼합하기로 했다. 기존에는 100% 닭다리살을 사용했다. 조리 방식도 일부 메뉴는 소스를 일일이 붓으로 바르지 않고 양념을 버무리는 형태로 바뀌었다.교촌에프앤비는 순살 메뉴에 가슴살을 섞어 만드는 것이 제품 맛에 도움이 된다는 내부 평가가 있었고, 바삭한 식감을 최대한 유지하기 위한 결정이라는 입장인 것으로 전해졌다.이번 정책은 교촌치킨 순살 메뉴 전체에 적용된다. 간장순살, 레드순살 등 기존 메뉴 4종과 허니갈릭순살, 마라레드순살 등 신규 메뉴 10종 등 총 14종이다.다만 가격은 그대로 유지된다.