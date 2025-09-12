삼성SDS ‘리얼 서밋’ 개최… “AI 에이전트로 기업 혁신”

2025-09-12 17면

삼성SDS가 11일 서울 코엑스에서 열린 고객 행사 ‘리얼 서밋 2025’에서 인공지능(AI) 풀스택 전략을 앞세워 기업의 디지털 전환 지원 방안을 제시했다. 이준희 대표는 기조연설에서 “AI 어시스턴트를 넘어 자율적으로 업무를 처리하는 AI 에이전트 시대가 열리고 있다”고 강조했다.삼성SDS는 클라우드·플랫폼·솔루션·컨설팅을 아우르는 AI 풀스택 서비스를 공개하고, 생성형 AI 플랫폼 패브릭스, 브리티 코파일럿·오토메이션 등 다양한 AI 도구를 소개했다. 행사에서는 제조·금융·공공·물류 분야의 디지털 전환 사례와 행정안전부 범정부 AX(인공지능 전환) 혁신, 고용노동부 AI 근로감독관 지원 시스템 등도 공유됐다. 이정헌 부사장은 “AI와 클라우드를 기반으로 고객의 트랜스포메이션 여정을 적극 지원하겠다”고 말했다.