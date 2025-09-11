SK오션플랜트, 미 함정정비협약 체결 순항…이달 말 현장실사

국내 핵심 방산기업과 실질적 협력 체계 구축

한국 해군 최신 호위함 3척 동시 건조 기술력

울산급 Batch-Ⅲ 호위함 시험 운전 장면. 2025.9.11. SK오션플랜트 제공

SK오션플랜트는 미 해군과 함정정비협약(MSRA)을 체결하기 위한 절차가 순조롭게 진행되고 있다고 11일 밝혔다.지난 5월 MSRA 취득을 위한 태스크포스(전담팀)를 가동한 SK오션플랜트는 지난달 중순 MSRA에 필요한 서류 제출을 마쳤다.이달 말에는 미 해군 측 현장실사가 진행될 예정이다. 미 해군은 현장실사 이후 서류 등을 종합 심사해 협약 체결 여부를 결정한다. SK오션플랜트는 이르면 올해 안에도 협약이 가능할 것으로 기대한다.SK오션플랜트는 지난 5월 성공적인 함정 MRO(유지·보수·정비) 사업 수행 수행하고자 태스크포스를 가동했다. 동시에 두산에너빌리티, STX엔진 등 국내 핵심 방산기업들과 양해각서를 체결하고 파트너십을 강화했다.현재 해군의 최신 호위함인 ‘울산급 Batch-Ⅲ’ 후속함(2·3·4번함)을 동시에 건조 중이다.지난 6월 진수식을 가진 경북함을 시작으로 2027년까지 순차적으로 해군에 인도할 예정이다. 이에 앞서 해양경찰청에 3000톤급 경비함 3척과 200톤급 경비정 7척을 성공적으로 건조·인도한 바 있다.SK오션플랜트는 “당사는 대형 선박 수리·개조 사업에서 두각을 나타내며 함정 MRO 사업 수행에 충분한 역량을 확보하고 있다”며 “2017년부터 선박 수리사업을 시작해 LNG선, 컨테이너선, 유조선 등 다양한 초대형 선종을 비롯해 매년 30여 척의 선박 수리를 수행하며 기술력과 경험을 축적해 왔다”고 설명했다.SK오션플랜트는 글로벌 수준의 자사 사업장 인프라도 강점으로 내세운다.SK오션플랜트 42만㎡ 규모의 제1사업장과 51만㎡ 규모의 제2사업장을 보유하고 있다. 또 길이 430m, 폭 84m의 초대형 플로팅도크(Floating Dock)는 세계 최대 규모의 컨테이너선도 수용할 수 있다.현재 조성 중인 제3사업장의 경우 ‘마스가’(MASGA) 프로젝트와 연계·활용하기에도 최적의 장소라고 SK오션플랜트는 설명한다.제3사업장은 157만㎡ 규모(안벽 1.68㎞)로 조성될 예정이다. 구축함 등 대형 함정도 계류할 수 있는 15ｍ 이상의 깊은 수심을 갖고 있다.