대한전선, 베트남 동나이성 방문…초고압케이블 공장 건설 속도

대한전선은 경영진들이 지난 10일 베트남 동나이성 당국과 초고압케이블 공장 건설 관련 제반 사항을 논의했다고 11일 밝혔다. 동나이성은 베트남 남부 호치민 인근에 있는 베트남 주요 산업 거점이다.앞서 대한전선은 지난달 13일 대한전선의 베트남 자회사인 대한비나가 베트남 최초 400㎸급 초고압 케이블 생산 공장을 건설한다고 밝혔다. 약 750억원이 투입되는 이 공장은 2026년 상반기 착공을 시작해 2027년 가동을 목표로 한다.대한전선은 동나이성 관계자와 함께 공장이 원활하게 준공될 수 있도록 현지 행정 절차와 기반 시설 지원 방안 등에 대해 논의했다. 대한비나는 이번 공장 건설로 베트남 내 초고압 케이블 수요 증가에 대응하고 글로벌 시장 수출을 확대해 연간 1억 달러 이상의 수출 실적을 달성한다는 계획이다. 또 100명 이상 현지 인력을 추가 채용할 예정이다.보 탄 둑 동나이성장은 “이번 투자는 베트남의 송배전망 확대에 크게 이바지할 매우 중요하고 의미 있는 결정”이라며 “대한비나의 사업 투자가 원활하고 조속하게 진행될 수 있도록 동나이성이 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.