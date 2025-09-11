외식업중앙회, 가뭄 피해 강릉에 생수 10만병 전달

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

외식업중앙회, 가뭄 피해 강릉에 생수 10만병 전달

이범수 기자
이범수, 박은서 기자
입력 2025-09-11 00:28
수정 2025-09-11 00:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

무역협회·농심도 긴급지원

한국외식업중앙회와 한국무역협회, 농심이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 강릉 시민들을 위해 생수 지원에 나섰다. 지난달 30일 재난사태 선포 이후 제한급수로 생활에 큰 불편을 겪는 시민들을 돕기 위한 조치다.

한국외식업중앙회는 지난 9일 500㎖ 생수 10만병을 강릉 지역에 긴급 지원했다고 10일 밝혔다. 식생활에 어려움을 겪고 있는 강릉 지역사회와 회원 업소 2456곳에 생수가 전달된다. 생수 전달식엔 전수원 강원특별자치도 지회장, 박주국 강릉시지부장 등 임직원이 참석했다.

한국무역협회는 이날 강릉시청을 통해 2ℓ 생수 10만병을 전달한다고 밝혔다. 윤진식 한국무역협회장은 “힘든 시간을 보내는 강릉 시민들에게 이번 지원이 적게나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.
thumbnail - 배너

농심도 기상청과 협력해 백산수 총 2만병(2ℓ 1만병, 0.5ℓ 1만병)을 긴급 지원한다고 발표했다. 농심은 2017년부터 기상청과 함께 폭염 피해 예방 캠페인 ‘해피해피 캠페인’을 전개하며 취약계층 물품 지원과 봉사활동 등을 펼쳐 왔다. 농심 관계자는 “강릉 시민들에게 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

이범수·박은서 기자
2025-09-11 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로