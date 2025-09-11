외식업중앙회, 가뭄 피해 강릉에 생수 10만병 전달

무역협회·농심도 긴급지원

2025-09-11 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국외식업중앙회와 한국무역협회, 농심이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 강릉 시민들을 위해 생수 지원에 나섰다. 지난달 30일 재난사태 선포 이후 제한급수로 생활에 큰 불편을 겪는 시민들을 돕기 위한 조치다.한국외식업중앙회는 지난 9일 500㎖ 생수 10만병을 강릉 지역에 긴급 지원했다고 10일 밝혔다. 식생활에 어려움을 겪고 있는 강릉 지역사회와 회원 업소 2456곳에 생수가 전달된다. 생수 전달식엔 전수원 강원특별자치도 지회장, 박주국 강릉시지부장 등 임직원이 참석했다.한국무역협회는 이날 강릉시청을 통해 2ℓ 생수 10만병을 전달한다고 밝혔다. 윤진식 한국무역협회장은 “힘든 시간을 보내는 강릉 시민들에게 이번 지원이 적게나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.농심도 기상청과 협력해 백산수 총 2만병(2ℓ 1만병, 0.5ℓ 1만병)을 긴급 지원한다고 발표했다. 농심은 2017년부터 기상청과 함께 폭염 피해 예방 캠페인 ‘해피해피 캠페인’을 전개하며 취약계층 물품 지원과 봉사활동 등을 펼쳐 왔다. 농심 관계자는 “강릉 시민들에게 도움이 되기를 바란다”고 전했다.