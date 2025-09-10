현대모비스 “글로벌 톱3 부품사 도약”…전동화·통합 제어 기술로 유럽 공략

IAA서 기술포럼 개최…3대축 발표

전동화·기능 통합·UX 극대화 목표

홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이 개발

이미지 확대 악셀 마슈카 현대모비스 영업부문장(부사장)이 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’ 전시장에서 유럽 시장 공략 전략을 발표하고 있다.

현대모비스 제공

현대모비스가 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 글로벌 3위 부품기업으로 도약하기 위한 비전을 제시했다. 현재 현대모비스는 자동차 전문매체 오토모티브뉴스 발표 기준으로 글로벌 부품사 6위에 올라 있는데, 전동화 통합 솔루션으로 한층 성장하겠다는 것이다.현대모비스는 9일(현지시간) ‘모비스의 과거와 현재, 그리고 미래’라는 주제로 포럼을 개최하고 전동화·통합 제어·사용자 경험(UX)을 3대 혁신 축이라 밝혔다. 영업부문장 악셀 마슈카 부사장이 발표자로 나서 최근 유럽 및 글로벌 시장에서 모비스가 거둔 성과와 함께 모비스의 미래 기술이 글로벌 수주를 통해 현실화한 사례, 준비 중인 미래 기술 전략을 소개했다.마슈카 부사장은 “중장기적으로 글로벌 톱 3로 도약하겠다는 우리의 비전은 명확하다”면서 “시장을 앞서 나가며, 위기를 기회로 만드는 우리의 행동 방식이 그 추진력이 될 것”이라고 말했다.현대모비스는 선제적 연구개발과 제품 포트폴리오 구성의 세 가지 지향점으로 향상된 친환경 전동화, 최적화된 기능 통합, 차량 칵핏 내 사용자 경험 극대화 등을 설정했다.현대모비스는 배터리 시스템 전 포트폴리오를 보유하고 있으며, 배터리 냉각·소화약제 자동분사 시스템 등 ‘배터리 관리 시스템(BMS)’을 개발해 안전성과 신뢰성을 높였다. 이를 통해 전기차 대중화의 걸림돌인 안전 문제를 해결하고, 글로벌 고객사와 협력해 공급을 확대하고 있다. 이와 함께 현대모비스는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)의 핵심 기반 기술로 꼽히는 전자식 조향(SBW), 제동(BBW), 후륜 조향(RWS) 등 차세대 섀시 기술을 하나의 제어기로 통합하는 솔루션을 개발 중이다. 전장 기술 융합을 통해 차량 유리에 내비게이션·엔터테인먼트 정보를 투사하는 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD)도 개발했다.현대모비스는 미래 모빌리티에 집중한 고부가가치 제품 중심 사업체질 개선과 연구개발 고도화를 추진해 2033년까지 핵심부품 분야에서 글로벌 고객 비중을 40%까지 확대한다는 계획이다.