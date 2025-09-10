‘복수국적’ 이재용 장남, 美시민권 포기…‘39개월’ 군생활 한다

이재용 삼성 회장 장남, 해군 장교 입대

이미지 확대 지난 4월 9일, 일본 출장을 마친 이재용 삼성전자 회장이 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)로 귀국하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 9일, 일본 출장을 마친 이재용 삼성전자 회장이 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)로 귀국하고 있다. 뉴스1

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨가 미국 시민권을 포기했다. 해군 장교로 총 39개월의 병역 의무를 다하기 위해서다.10일 업계에 따르면 이재용 회장 장남 이씨는 오는 15일 139기 해군 학사사관후보생으로 입영한다.지난 2000년 미국에서 태어난 이씨는 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있었다. 일반 사병으로 입대하면 복수국적 신분을 유지할 수 있는데, 장교로 복무하려면 외국 시민권을 포기해야 한다. 이씨는 해군 장교의 길을 선택하기 위해 시민권을 포기한 것이다.삼성전자는 “지호씨는 병역의 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기하고, 일반 병사에 비해 복무 기간이 2배 이상 길고 책임도 무거운 대한민국 해군 장교의 길을 선택했다”고 설명했다.이씨는 경남 진해 해군사관학교에서 11주간 장교 교육 훈련을 받고 오는 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다.이씨의 군 생활 기간은 훈련기관과 임관 후 의무복무기간 36개월을 포함해 총 39개월이다. 이씨의 보직과 복무 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관할 때 결정된다.이씨와 같이 미국 영주권이나 시민권을 보유한 병역의무 대상자가 자원 입영을 신청한 사례는 한 해 평균 100여명에 불과하다. 이에 재계에서는 이씨에 대해 ‘노블레스 오블리주’(사회 지도층이 책임을 다하는 것)라는 평가가 나오고 있다.