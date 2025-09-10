80주년 아모레퍼시픽 “2035년 매출 15조 목표”

이미지 확대 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 닫기 이미지 확대 보기 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장

창립 80주년을 맞이한 아모레퍼시픽그룹이 2035년까지 매출 15조원 달성 목표를 내걸었다.9일 아모레퍼시픽에 따르면 서경배 회장은 지난 4일 서울 용산구 본사에서 열린 창립기념식에서 “아모레퍼시픽은 지난 80년간 격동의 시대를 헤쳐 오며 한국 뷰티 산업의 성장과 K뷰티의 세계화를 이끌어 왔다”며 “향후 10년간 매출 15조원 규모의 글로벌 대표 뷰티&웰니스 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다. 지난해 매출은 4조 2599억원으로 10년 동안 이를 3배 가까이 늘리겠다는 목표다.구체적으로 핵심 사업인 프리미엄 스킨케어 부문에서 글로벌 톱3에 진입하고, 지난해 50%였던 해외 매출 비중을 70%까지 확대할 계획이다. 매출 1조원 이상의 글로벌 메가 브랜드도 적극 육성한다는 방침이다. 바이오 기술 기반의 항노화 개발, 인공지능(AI) 기반의 업무 전환 등도 주요 전략 과제로 꼽혔다.1945년 ‘태평양화학공업사’란 이름으로 설립된 아모레퍼시픽은 1948년 ‘메로디크림’을 출시하고 1954년 국내 최초의 화장품 연구소를 개설하는 등 국내 화장품 산업을 선도해 왔다. 서 회장은 1997년 태평양 대표이사로 취임한 이래 아모레퍼시픽을 글로벌 기업으로 성장시키는 데 주력했다.