'무단 결제' 민관조사단 구성… KT는 "해킹 없었다"

방금 들어온 뉴스

‘무단 결제’ 민관조사단 구성… KT는 “해킹 없었다”

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-09-10 00:13
수정 2025-09-10 00:13
광명·금천 중심 피해액 4580만원

KT가 최근 경기 광명시·서울 금천구 등을 중심으로 무단 소액결제 피해가 이어지자 보안당국에 사이버 침해 신고를 한 가운데, 당국이 민관 합동 조사단을 꾸려 조사에 착수했다.

과학기술정보통신부는 9일 KT 이용자를 대상으로 한 무단 소액결제 사건 조사를 위해 민관 합동 조사단을 구성해 현장조사 등 신속한 원인 파악에 착수했다고 밝혔다. 조사단과 더불어 정보보호 분야 민간 전문가가 참여하는 자문단을 구성해 사고 관련 기술적·정책적 자문을 받기로 했다. KT는 전날 한국인터넷진흥원(KISA)에 무단 소액결제 사건과 관련해 사이버 침해 사실을 신고했으며, 현재까지 개인정보 해킹 정황은 없는 것으로 확인됐다고 전했다.

지난달 말부터 최근까지 특정 지역의 KT 이용자들이 자신도 모르게 모바일 상품권 구매 등이 이뤄지며 휴대전화 소액결제 피해를 봤다는 신고가 접수돼 경기남부경찰청이 사건을 병합해 수사 중이다. 피해 금액은 광명경찰서 3800만원, 금천경찰서 780만원 등 총 4580만원이다. 부천 소사경찰서도 모바일 상품권 73만원 충전 등 총 411만원이 빠져나갔다는 KT 이용자 신고 5건을 받고 수사하고 있다.

민나리 기자
2025-09-10 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
