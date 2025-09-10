조선 빅3, 신기술 들고 세계 최대 가스전 ‘가스텍’ 총출동

방금 들어온 뉴스

조선 빅3, 신기술 들고 세계 최대 가스전 ‘가스텍’ 총출동

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-09 18:09
수정 2025-09-09 18:09
HD현대, 미래형 가스선 기본 인증
삼성重, 원자로 추진 LNG 운반선
한화오션, 무탄소 LNG선 모형 공개

국내 조선 3사(HD현대·한화오션·삼성중공업)가 9일(현지시간)부터 12일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 가스 전시회인 ‘가스텍 2025’에 참가해 신기술을 선보인다.

HD현대는 노르웨이선급(DNV) 등에서 풍력 보조 추진 장치 등을 적용한 미래형 가스선에 대한 기본 인증을 받는다. 연료 사용을 줄이는 인공지능(AI) 기반의 솔루션에 대한 인증도 받는다. HD현대에서는 정기선 수석부회장을 비롯해 영업, 연구개발, 엔지니어링 분야 임직원들이 참석한다.

삼성중공업은 전 세계 처음으로 소형모듈원자로(SMR)를 추진력으로 하는 액화천연가스(LNG) 운반선 기술을 선보인다. 삼성중공업은 SMR의 한 종류인 ‘용융염원자로’(MSR)를 추진력으로 하는 17만 4000㎥급 LNG 운반선에 대해 미국 선급(ABS) 등으로부터 기본 인증을 받았다. 이 선박에 사용될 MSR은 삼성중공업과 한국원자력연구원이 개념 설계를 수행했다.

한화오션은 엔진 점화에 석유를 쓰지 않는 완전한 무탄소 LNG 운반선 모형을 선보인다. 해당 선박은 암모니아 가스터빈 기반의 무탄소 전기 추진선으로 개발이 진행되고 있다.

손지연 기자
2025-09-10 17면
