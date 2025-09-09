관세 압박도 이상무…1.8조원 수주 계약 따낸 삼성바이오로직스

방금 들어온 뉴스

관세 압박도 이상무…1.8조원 수주 계약 따낸 삼성바이오로직스

박은서 기자
박은서 기자
입력 2025-09-09 14:55
수정 2025-09-09 14:55
올 들어 대형 계약만 두번째
연 수주액 5조원 돌파

이미지 확대
삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 제공
삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 제공


삼성바이오로직스는 미국 소재 제약사와 12억 9464만달러(약 1조 8001억원) 규모의 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 9일 공시했다.

이번 계약은 지난 1월 유럽 소재 제약사와 맺은 약 2조원 규모 계약에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다. 계약 기간은 2029년 12월 31일까지이며, 고객사와 제품명은 비밀 유지 조항에 따라 공개되지 않는다.

이로써 삼성바이오로직스는 올해 누적 수주 금액 5조 2435억원을 기록했다. 8개월 만에 지난해 수주 금액(5조 4035억원)에 육박하는 성과는 낸 것이다. 창립 이래 누적 수주 총액은 200억 달러를 넘었다.

최근 미국 트럼프 행정부의 관세 압박으로 인한 대미 수출 환경이 위축되었음에도 이번 계약으로 글로벌 시장 경쟁력이 높다는 것을 입증했다고 회사 측은 전했다.

이번 성과는 지난 4월 5공장이 본격 가동으로 보유하게 된 세계 최대 생산능력(78만4000ℓ)과 글로벌 규제기관 승인 트랙 레코드(382건)에 기반한 안정적인 품질 역량이 관세 위협을 불식시킬만한 경쟁력으로 작용한 것이란 해석이 나온다.

삼성바이오로직스는 기존 ‘톱 20’ 고객사에서 ‘톱 40’까지 주요 고객군을 넓혀 글로벌 시장 공략을 가속할 계획이다.

오는 10월 개최되는 아시아 최대 바이오 행사 ‘바이오 저팬 2025’ 및 ‘CPHI 월드와이드’ 등에서 글로벌 고객 및 잠재 고객과의 접점을 확대해 나갈 예정이다.
박은서 기자
