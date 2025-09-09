현대차·LG엔솔 공장 3개월 이상 차질

美국경차르 “대규모 단속 더 할 것”

2025-09-09 5면

미국 조지아주에서 발생한 대규모 구금 사태가 일단락되기는 했지만 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리 회사) 운영은 최소 3개월 이상 차질을 빚을 것으로 보인다. 대규모 협력업체 직원 구금과 자진 출국 등으로 설비 도입을 재개하는 게 한동안 쉽지 않아서다. 여기에 미국 국경안보 책임자(차르)가 단속을 강화하겠다고 밝혀 미국에 진출한 국내 다른 대기업들도 비상이 걸렸다.8일 업계에 따르면 미 조지아주 서배너의 HL-GA 배터리 회사 현장에는 현재 주재원 비자나 전문직 취업비자(H-1B)를 보유한 직원들만 근무하고 있다. 남은 직원들은 구금된 직원들의 석방 업무에 집중하는 것으로 알려졌다. 지난 4일(현지시간) 미국 이민당국이 건설 현장을 급습해 300여명의 직원을 구금한 이후 해당 공장 건설 및 생산설비 반입이 전면 중단됐다. LG에너지솔루션은 미국 출장 직원들에게 비자 종류에 따라 즉시 귀국(ESTA) 또는 숙소 대기 지침(B1·B2 비자)을 내렸다.이에 LG에너지솔루션의 내년 실적도 타격이 불가피하다는 관측이 나온다. 구금된 300여명의 직원 중 250여명은 LG에너지솔루션의 협력업체 소속이다. 해당 공장은 올해 연말 가동을 목표로 건설을 마무리하고 생산 설비를 도입하는 중이었다. 협력업체 직원들이 많았던 이유는 이들이 장비 도입 임무를 주로 맡았기 때문이다. 구금된 직원들이 귀국해도 비자 문제를 근본적으로 해결하려면 3개월 이상 걸리는 만큼 공장 정상화까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다. 이 공장의 생산량은 연간 30기가와트시(GWh) 규모로, 전기차 30만대 분량의 배터리다. 다만 합작 공장 파트너인 현대차그룹엔 별 타격이 없을 것으로 알려졌다. 현재 건설 중이라 배터리를 공급받는 것도 아니고 공장 완공이 늦어진다고 해도 다른 업체로부터 배터리를 조달받을 수 있어서다.미국 국경 차르가 불법 체류 단속을 강화하겠다고 하면서 관세를 피하기 위해 미국행을 택한 다른 대기업들도 업무가 지연될까 봐 촉각을 곤두세우고 있다. 현재 삼성전자는 미 텍사스주에 51조 4000억원을 투자해 파운드리 공장을 건설 중이다. 미 국경 차르인 톰 호먼은 7일(현지시간) 미 CNN방송과의 인터뷰에서 “정상 비자를 갖추지 않은 불법적 입국과 불법 체류 외국인 고용은 범죄에 해당한다”며 “우리는 훨씬 더 많은 현장을 단속할 것”이라고 말했다.