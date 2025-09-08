KT “소액결제 피해 최소화… 상품권 결제 한도 10만원으로 일시 축소”

이미지 확대 KT 서울 광화문 사옥. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 KT 서울 광화문 사옥. 뉴시스

2025-09-08 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KT가 경기 광명시와 서울 금천구에서 무단 소액결제 피해가 다수 일어난 것과 관련해 상품권 판매업종 결제 한도를 일시적으로 축소한다.KT는 지난 6일 홈페이지 고객 공지 사항을 통해 휴대전화 결제대행사(PG사)와 협의해 상품권 판매업종 결제 한도를 100만원에서 10만원으로 일시적으로 축소하고 추가 결제 피해가 없도록 비정상적인 결제 시도에 대한 탐지를 강화했다고 밝혔다.KT는 “고객께 걱정을 끼쳐드려 송구하다”면서 “수사 기관에 적극 협조해 신속히 원인을 규명하고 재발 방지 방안을 마련해 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 했다.경기남부경찰청 사이버수사대는 경기 광명시와 서울 금천구 일대에서 일어난 무단 소액결제 건을 병합해 수사 중이다. 광명 사건 피해자들은 지난달 27~31일 새벽 시간대에 휴대전화로부터 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 명목으로 수십만원이 빠져나갔다며 경찰에 신고했다.