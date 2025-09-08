백기 든 대한항공… “이코노미석 ‘3-4-3 좌석 개조’ 전면 중단”

소비자 편익 훼손 비판에 ‘철회’좌석 폭 1인치 줄이고 수익 극대화
공정위 등 고강도 제재 압박 영향
개조한 1기 투입… 10기는 ‘올스톱’
대한항공이 이코노미석 배열을 3·3·3에서 3·4·3으로 바꾼 뒤 넣은 ‘프리미엄석’의 모습. “프리미엄석 가격이 이코노미석보다 10% 높을 것”이라고 했지만, 실제 가격은 최대 1.8배에 달하는 것으로 밝혀져 논란에 휩싸였다. 서울신문 DB
소비자 비판에도 이코노미석(일반석) 배열 변경을 강행하던 대한항공이 국회와 공정거래위원회의 제재 압박이 커지자 결국 백기를 들었다.
대한항공은 7일 “보잉777-300ER 항공기를 대상으로 진행했던 이코노미석 3-4-3 배열 좌석 개조 계획을 전면 중단하기로 했다”고 밝혔다. 대한항공은 지난달 5일부터 해당 기종 11대에 프레스티지석(비즈니스석)과 이코노미석의 중간 등급인 프리미엄석 40석씩을 신설하고 이코노미석 너비를 1인치(2.54㎝) 줄여 배열을 기존 ‘3-3-3’에서 ‘3-4-3’으로 변경하는 방안을 추진해 왔다.
좌석이 좁아지는 탓에 이코노미석 승객 불편이 커지는 데다 항공기 한 대당 전체 좌석 수는 기존 291석에서 328석으로 늘어나면서 대한항공이 소비자 편익보다 수익성을 극대화하는 데 치중했다는 비판이 제기됐다. 여론이 악화하자 국회와 공정위를 중심으로 이런 조치를 제한하려는 움직임이 나타났고, 대한항공은 지난 5일 ‘재검토하겠다’며 한발 물러선 데 이어 결국 철회에 이르게 됐다.
특히 5일 주병기 공정거래위원장 후보자 청문회에서 대한항공에 대한 ‘합병 승인 취소’가 언급되는 등 압박 강도가 거세진 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 이정문 더불어민주당 의원은 청문회에서 “공정위는 합병 승인 조건으로 경쟁 제한이 우려되는 40여개 노선에 대해 원칙적으로 서비스 변경을 금지했다”며 “3-4-3 배열로 개조한 항공기를 경쟁 제한 우려가 있는 40여개 노선에 투입한다면 시정조치 위반이 되기 때문에 반드시 점검해 달라”고 했다. 박범계 민주당 의원도 대한항공이 공급 좌석 수 유지 등 합병 조건을 불이행할 때 기업결합 승인이 무효가 돼야 한다고 주장했고, 주 후보자가 이에 대해 “검토하겠다”고 답했다.
공정위는 지난해 12월 대한항공의 아시아나항공 인수 승인 조건으로 ‘2019년 수준보다 소비자에게 불리한 좌석 구조 변경 금지’를 명시한 바 있다. 앞서 주 후보자는 국회에 제출한 인사청문회 서면 답변에서 대한항공에 대해 “좌석 축소 문제뿐 아니라 소비자 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈를 살펴보겠다”고 말했다.
대한항공은 이미 ‘3-4-3’으로 좌석 개조가 완료된 1호기는 계획대로 오는 17일부터 인천~싱가포르 노선에 투입한다는 방침이다. 아직 개조 전인 항공기 10대의 좌석 사양은 좌석 제작사와의 협의를 거쳐 정해질 전망이다. 대한항공은 “협의와 재검토에 상당한 시간이 소요되는 관계로 향후 계획은 추후 안내하겠다”고 밝혔다.
