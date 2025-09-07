[IFA 2025]“누가 더 선명한가” 치열해진 한중 TV 전쟁…삼성 ‘색감’ LG ‘투명’ 하이센스 ‘크기’

IFA 2025서 한중 ‘TV 대전’

삼성·하이센스, RGB TV로 격돌

“우리가 근본” 견제하며 기싸움도

LG전자도 ‘투명TV로’로 기술력 입증

이미지 확대 대니스 리 하이센스 비주얼테크 CEO(최고경영자)가 5일(현지시간) 독일 베를린 IFA 2025에서 열린 간담회에서 RGB 미니 LED TV에 대해 설명하고 있다.

대니스 리 하이센스 비주얼테크 CEO(최고경영자)가 5일(현지시간) 독일 베를린 IFA 2025에서 열린 간담회에서 RGB 미니 LED TV에 대해 설명하고 있다.

곽소영 기자

유럽 최대의 정보기술(IT)·가전 박람회인 ‘IFA 2025’에서는 치열한 ‘TV 대전’이 펼쳐졌다. 삼성전자와 중국 가전기업 ‘하이센스’가 RGB(빨강·초록·파랑) TV 부문에서 정면승부를 벌이는 한편, 롤러블 TV, 투명 TV 등 혁신 기술을 앞세운 TV 시장에서의 글로벌 경쟁이 격화되고 있다.삼성전자는 6일(현지시간) 독일 베를린 IFA 2025 전시관에 세계 최초로 출시한 ‘마이크로 RGB(빨강·초록·파랑) TV’를 전시하고 마이크로 RGB 기술의 원리를 설명하며 색감 구현력을 강조했다.기존에 TV 후면에 백색 LED 광원을 썼던 때와 달리, 마이크로 RGB는 100㎛(마이크로미터) 크기의 빨강, 초록, 파랑색의 LED를 초미세 단위로 배열한 것이 특징이다. 예를 들어 보라색을 구현할 때 빨강색과 파랑색의 두 가지 LED만 활성화시켜 다른 색상의 간섭을 최소화하는 식이다. 마이크로 RGB TV는 홈엔터테인먼트와 이머징 테크 부문에서 IFA 혁신상을 수상했다.LG전자의 ‘LG 시그니처 올레드 T’는 IFA가 올해 신설한 ‘IFA 2025 혁신상’ 중 최고상인 ‘베스트 오브 IFA’와 홈엔터테인먼트 부문 최고 혁신상을 연이어 수상하며 기술력을 인정받았다. LG 시그니처 올레드 T는 세계 최초의 무선·투명 TV로, 지난해 북미에 출시한 데 이어 올해 유럽의 프리미엄 TV 시장을 집중 공략하고 있다.세계 TV 시장 점유율에서 삼성전자와 LG전자를 바짝 뒤쫓고 있는 하이센스는 지난 7월 출시한 ‘RGB 미니 LED TV’를 전시하며 ‘RGB 미니 LED TV의 근본’, ‘세계 최대 크기인 116인치’ 등의 문구를 새겨넣었다. 전시관 중앙에는 2026년에 열릴 북중미 피파 월드컵 후원사로서 ‘하이센스·피파 공식 후원존’을 설치해 축구 경기를 연이어 송출하며 선명한 색감 구현에 대한 자신감을 내비쳤다.하이센스는 5일 언론인들과 관계사를 대상으로 연 간담회에서도 RGB 미니 LED TV를 중점적으로 홍보하며 ‘세계 최대 크기’와 ‘에너지 고효율’을 강조했다. 대니스 리 하이센스 비주얼테크 CEO(최고경영자)는 “인공지능(AI)으로 헤일로 현상을 60% 가량 줄이고 밝기를 20% 증가시키는 한편, 블루라이트도 42% 감소시켰다”며 “수많은 회사가 RGB LED TV를 시도했지만 대중 생산에 실패했다. 하이센스는 칩셋 기술을 통해 성공했다”고 말했다.마찬가지로 점유율을 높이고 있는 중국 가전기업 TCL 역시 163인치 RGB 마이크로 LED TV를 행사장 중앙에 설치해 크기와 규모로 압도했다. 글로벌 TV 시장은 하이센스와 TCL 등의 맹추격으로 국내 기업들의 점유율이 낮아지고 있는 추세다. 글로벌 시장조사기관 옴디아에 따르면 삼성전자와 LG전자의 글로벌 TV 시장 점유율은 각각 19.2%와 10.7%로, LG전자는 TCL(13.7%)과 하이센스(11.9%)에 밀려 4위를 기록하기도 했다.