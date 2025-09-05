소비자 반발에도 ‘프리미엄석’ 강행하는 대한항공…논란에 “이코노미석 ‘배열’만 재검토”

이미지 확대 대한항공이 이코노미석 배열을 3·3·3에서 3·4·3으로 바꾼 뒤 넣은 ‘프리미엄석’의 모습. “프리미엄석 가격이 이코노미석보다 10% 높을 것”이라고 했지만, 실제 가격은 최대 1.8배에 달하는 것으로 밝혀져 논란에 휩싸였다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대한항공이 이코노미석 배열을 3·3·3에서 3·4·3으로 바꾼 뒤 넣은 ‘프리미엄석’의 모습. “프리미엄석 가격이 이코노미석보다 10% 높을 것”이라고 했지만, 실제 가격은 최대 1.8배에 달하는 것으로 밝혀져 논란에 휩싸였다. 서울신문 DB

대한항공이 소비자들의 반발을 부른 이코노미석 너비 축소를 원점에서 재검토할 계획이다. 그러나 이코노미석 가격의 최대 1.8배에 달하는 프리미엄석 도입 계획은 그대로 유지할 방침이어서 논란이 이어지는 모양새다.5일 업계에 따르면 대한항공은 이달 17일 예정된 프리미엄석 도입 1호기(B777-300ER)를 예정대로 인천∼싱가포르 노선에 투입하기로 했다. 소비자들 반발에 투입을 철회할 것이란 추측이 나왔지만, 대한항공이 이를 무시하고 강행한다는 뒷말이 이어진다.프리미엄석은 이코노미석과 프레스티지석 사이의 중간 등급으로, 이코노미석보다 1.5배 넓다. 대한항공이 이 좌석 등급을 도입하면서 “프리미엄석 가격이 이코노미석보다 10% 높을 것”이라고 했지만, 실제 가격이 최대 1.8배에 달하는 것으로 밝혀져 원성을 샀다. 프리미엄석 운항 첫날인 이달 17일 싱가포르행 항공권 좌석은 이코노미석(스탠더드 기준) 34만 400원, 프리미엄석(스탠더드)은 60만 6400원으로 실제 가격 차이가 78%나 난다.문제가 불거지자 이코노미석 배열 변경만 원점에서 재검토할 방침이다. 대한항공은 프리미엄석을 도입하면서 이코노미석 배열 구조를 ‘3-3-3’에서 ‘3-4-3’으로 변경하고 좌석 너비를 1인치 줄일 계획이었다. 이미 구조 변경이 이뤄진 1호기는 ‘3-4-3’ 배열로 운영하되, 개조 전인 2∼11호기는 배열 구조를 재검토하겠다는 의미다.이정문 민주당 의원은 이날 국회 정무위원회의 주병기 공정거래위원장 후보 인사청문회에서 “3·4·3 배열로 개조한 항공기를 경쟁제한 우려가 있는 40여개 노선에 투입한다면 시정조치 위반이 되기 때문에 반드시 점검해 달라”고 강조했다.주 후보자는 인사청문회를 앞두고 3일 제출한 서면 답변에서 이에 대해 “최근 소비자단체를 중심으로 많은 문제 제기가 있는 것으로 안다”면서 “위원장으로 취임하면 좌석 축소 문제뿐만 아니라 소비자 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈에 대해 여러모로 살펴보겠다”고 밝힌 바 있다.