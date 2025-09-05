NH투자 “현대글로비스, 車운반선 수급 안정적”…목표가 22만 5천원으로

방금 들어온 뉴스

NH투자 “현대글로비스, 車운반선 수급 안정적”…목표가 22만 5천원으로

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-05 11:11
수정 2025-09-05 11:11
현대글로비스 심볼, 현대글로비스 제공
현대글로비스 심볼, 현대글로비스 제공


NH투자증권이 무역 불균형에 따른 선박 수요 증가로 수급 안정을 이유로 현대글로비스의 목표주가를 18만 2000원에서 22만 5000원으로 올렸다.

NH투자증권은 5일 발행한 보고서에서 “올해 상반기 글로벌 자동차운반선이 38척 인도됐고 연중 선박 공급 증가율이 13%에 달할 전망”이라며 “글로벌 완성차 물동량은 전년 대비 1% 증가에 그치지만, 아시아발 물동량 증가가 선적 비효율을 증가시켜 결과적으로 선대 증가에도 수급이 양호하다”고 설명했다.

특히 “회사가 자사 보유 선박보다 원가가 높은 고용선료의 선박을 많이 투입했었는데, 새 선박이 순차 인도되면서 이런 고원가 선박이 반납될 예정”이라고 했다. 이에 따라 비용 구조가 개선돼 하반기 이익 증가가 계속될 것이란 의미다.

현대글로비스가 배당소득 분리과세 대상 종목에 포함될 가능성이 있고, 로봇 시장이 확대되면서 현대차그룹이 보유한 보스턴다이내믹스의 지분 가치가 부각되는 점도 투자 매력으로 꼽았다. 한편 현대글로비스의 전날 종가는 18만4000원이었다.

김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
