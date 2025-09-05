호반그룹, 제51보병사단 장병 복지 후원

후원금 2000만원 사단 본부 전달

“나라 위해 헌신하는 장병에 감사”

이미지 확대 문갑(오른쪽) 호반건설 경영부문 대표가 지난 3일 육군 제51보병사단을 방문해 우석제 사단장에게 후원금 2000만원을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

호반그룹은 지난 3일 경기 화성시에 있는 육군 제51보병사단 본부를 방문, 장병 복지를 위해 2000만원의 후원금을 전달했다고 4일 밝혔다. 문갑 호반건설 경영부문 대표, 우석제 51보병사단장과 오창식 철마여단장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.이번에 전달된 후원금은 장병 위문금 지급과 함께 체력단련실 환경 개선에 활용된다. 노후화된 바닥을 보수하고 오래된 운동기구를 교체해 장병들이 보다 안전하고 쾌적한 공간에서 훈련과 체력 관리를 이어 갈 수 있도록 지원할 예정이다.문 대표는 “나라를 위해 헌신하는 장병들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 호반그룹은 국군 장병들이 사명감을 갖고 건강하게 복무할 수 있도록 다양한 지원을 이어 가겠다”고 말했다.