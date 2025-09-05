정기선 “안전은 최우선 가치”… HD현대, 5년간 3.5조 투입

수석부회장 ‘중대재해 제로’ 의지

이미지 확대 정기선(왼쪽 첫 번째) HD현대 수석부회장이 4일 전남 영암군 HD현대삼호 조선소를 찾아 주요 생산 설비를 점검한 뒤 현장 인력들의 설명을 듣고 있다.

HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 정기선(왼쪽 첫 번째) HD현대 수석부회장이 4일 전남 영암군 HD현대삼호 조선소를 찾아 주요 생산 설비를 점검한 뒤 현장 인력들의 설명을 듣고 있다.

HD현대 제공

2025-09-05 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정기선 HD현대 수석부회장이 조선소 현장을 방문해 안전 경영 의지를 강조했다. HD현대그룹은 향후 5년간 조선 부문의 안전을 위해 3조원 이상을 투자하고, 안전 수칙을 강화하는 제도를 전 계열사에 확대 적용한다.HD현대는 4일 모든 계열사가 일제히 현장 안전 점검을 실시했다고 밝혔다. 정 수석부회장은 HD현대삼호 조선소를 찾아 김재을 HD현대삼호 사장과 함께 주요 설비와 고위험 작업 현장을 직접 살피고 안전팀장들을 만나 간담회를 가졌다. 정 수석부회장은 “안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라며 “회사는 어떤 상황에서도 임직원의 생명을 최우선에 두겠다”고 말했다. 또 “리더의 결정과 행동이 안전 문화 확립에 큰 영향을 미친다”며 “전 사업장에서 중대재해를 ‘제로’로 만들 때까지 현장 중심의 경영을 이어나가 달라”고 당부했다.HD현대는 조선 부문에서 2030년까지 5년간 3조 5000억원 규모의 안전 예산을 투입할 예정이다. 이 예산은 선진 안전시스템을 구축하고, 안전 시설물과 설비를 정비·확충하는데 사용된다. HD현대는 HD현대중공업에 도입한 ‘더 세이프 케어’를 전 계열사로 확대 적용한다. 이는 안전 수칙을 위반할 경우 실제 사고 발생 여부와 관계없이 중대재해에 준하는 조치가 즉각 이뤄지도록 하는 제도다.