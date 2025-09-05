포스코, 국내 최대 해운사 HMM 인수 나서나

성장성·전략적 시너지 창출 검토

포스코그룹이 국내 최대 해운사인 HMM 인수를 검토하고 있다. 철강과 이차전지 소재 사업이 부진하자 해운업을 신사업으로 들여다보는 것이다.4일 업계에 따르면 포스코는 최근 삼일pwc, 보스턴컨설팅그룹 등과 계약을 맺고 HMM 인수 관련 사업성을 검토하고 있다. 포스코그룹은 “향후 성장성이 유망하고 그룹 사업과 전략적 시너지 창출이 가능한지를 검토하는 수준”이라며 “인수 참여 여부에 대해서는 아직 결정된 바 없다”고 밝혔다.포스코그룹이 HMM 인수를 검토하는 배경에는 본업인 철강 사업과 이차전지 소재가 동반 부진을 겪는 데 있다. 포스코그룹은 지난해부터 그룹 전반의 구조를 개편하고 있는데, 저수익·비핵심 자산을 매각하고 신사업 인수를 추진하고 있다.다만 HMM의 높은 몸값과 대주주의 매각 의사 등이 과제로 꼽힌다. 현재 HMM의 대주주는 산업은행(36.02%)과 한국해양진흥공사(35.67%)다. 정부가 가진 HMM 지분이 71% 수준이다. 시가총액은 24조원에 달한다. 포스코그룹의 지주사인 포스코홀딩스의 현금성 자산은 7조원, 유동성 자산은 44조원 규모다.