정기선 “안전은 최우선 가치”… HD현대, 5년간 3.5조 투입

수석부회장 ‘중대재해 제로’ 의지
정기선(왼쪽 첫 번째) HD현대 수석부회장이 4일 전남 영암군 HD현대삼호 조선소를 찾아 주요 생산 설비를 점검한 뒤 현장 인력들의 설명을 듣고있다.
HD현대 제공
HD현대 제공
정기선 HD현대 수석부회장이 조선소 현장을 방문해 안전 경영 의지를 강조했다. HD현대그룹은 향후 5년간 조선 부문의 안전을 위해 3조원 이상을 투자하고, 안전 수칙을 강화하는 제도를 전 계열사에 확대 적용한다.
HD현대는 4일 모든 계열사가 일제히 현장 안전 점검을 실시했다고 밝혔다. 정 수석부회장은 HD현대삼호 조선소를 찾아 김재을 HD현대삼호 사장과 함께 주요 설비와 고위험 작업 현장을 직접 살피고 안전팀장들을 만나 간담회를 가졌다. 정 수석부회장은 “안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라며 “회사는 어떤 상황에서도 임직원의 생명을 최우선에 두겠다”고 말했다. 또 “리더의 결정과 행동이 안전 문화 확립에 큰 영향을 미친다”며 “전 사업장에서 중대재해를 ‘제로’로 만들 때까지 현장 중심의 경영을 이어나가 달라”고 당부했다.
HD현대는 조선 부문에서 2030년까지 5년간 3조 5000억원 규모의 안전 예산을 투입할 예정이다. 이 예산은 선진 안전시스템을 구축하고, 안전 시설물과 설비를 정비·확충하는데 사용된다. HD현대는 HD현대중공업에 도입한 ‘더 세이프 케어’를 전 계열사로 확대 적용한다. 이는 안전 수칙을 위반할 경우 실제 사고 발생 여부와 관계없이 중대재해에 준하는 조치가 즉각 이뤄지도록 하는 제도다.
