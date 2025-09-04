카카오, 2년 만에 신입 뽑는다… 첫 그룹 단위 공채

방금 들어온 뉴스

카카오, 2년 만에 신입 뽑는다… 첫 그룹 단위 공채

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-09-04 00:28
수정 2025-09-04 00:28
카카오가 오는 8일부터 내년도 카카오 그룹 신입 사원 공개채용을 실시한다고 3일 밝혔다. 2년 만의 신입 공채이자 창사 이후 첫 그룹 단위 공채다.

카카오는 인공지능(AI) 시대에 적합한 인재를 확보하기 위해 테크뿐 아니라 서비스, 비즈니스, 디자인, 스태프 등 전 직군에 걸쳐 선발한다고 했다. 그룹 공채에는 ▲카카오 ▲카카오게임즈 ▲카카오모빌리티 ▲카카오뱅크 ▲카카오엔터테인먼트 ▲카카오페이 등 주요 그룹사 6곳이 참여하며, 지원자는 이 가운데 1개사만 선택해 지원할 수 있다. 접수는 오는 28일까지다. 서류 심사와 코딩 테스트(테크 직군 한정), 면접을 거쳐 최종 합격자는 내년 1월 입사한다. 카카오 그룹 홈페이지를 통해 그룹 인재상을 확인할 수 있다.

카카오의 이번 채용은 경영 불확실성 속에서도 인재 확보를 통해 미래 성장 동력을 발굴하려는 의지로 풀이된다.

신융아 기자
2025-09-04 18면
