LG엔솔, 벤츠에 배터리 공급 계약… 中 제치고 15조원 ‘잭팟’

방금 들어온 뉴스

LG엔솔, 벤츠에 배터리 공급 계약… 中 제치고 15조원 ‘잭팟’

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-04 00:28
수정 2025-09-04 00:28
美·유럽서 150만대 생산 물량 납품
차세대 원통형 배터리 ‘46시리즈’
기술력 인정… “점유율 회복 기회”

LG에너지솔루션이 메르세데스-벤츠에 약 15조원 규모의 전기차 배터리를 공급한다. 저가 중국 배터리와의 경쟁에서 기술력을 앞세워 수주에 성공한 건데, 중국에 밀린 유럽 시장에서 반등의 기회를 잡았다는 관측이 나온다.

LG에너지솔루션이 벤츠와 총 107GWh 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다. 2036년까지 미국에 75GWh 규모 배터리를 공급하는 것과 2035년까지 유럽에 32GWh 규모 배터리를 공급하는 계약 두 건이다. 총 전기차 약 150만대를 생산할 수 있는 물량이다.

공급 제품은 LG에너지솔루션의 차세대 원통형 배터리인 ‘46시리즈’로 추정된다. 46시리즈 배터리는 지름이 46㎜, 높이 80~120㎜ 원통형 배터리로, 기존 배터리 대비 에너지 용량과 출력이 5배 이상 높다. 이번 계약은 단일 계약 기준 가장 큰 규모의 46시리즈 공급 계약으로 꼽힌다. LG에너지솔루션은 “고객사와 협의에 따라 공시 내용 외 추가적인 내용을 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

업계에서는 46시리즈 배터리 가격을 ㎾h당 90~110달러로 추정하는데, 이번 계약 규모는 15조원에 달할 것으로 보인다. LG에너지솔루션은 “예상 계약 금액은 확정되지 않았다”며 “물량과 계약기간 등 계약 조건은 추후 고객과의 협의에 따라 변동될 수 있다”고 공시했다.

앞서 LG에너지솔루션은 지난해 10월에도 벤츠와 50.5GWh 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결했는데, 당시에도 46시리즈 배터리를 공급한 것으로 알려졌다. 벤츠에만 총 150GWh 이상 규모의 46시리즈 배터리를 납품하면서 LG에너지솔루션이 벤츠의 핵심 공급사로 자리 잡았다는 평가가 나온다.

이번 계약은 가격 경쟁력을 앞세운 중국 업체들을 제치고 기술력을 인정받았다는 데 의미가 있다고 LG에너지솔루션은 설명했다. 벤츠는 2020년 중국 배터리 업체 CATL과 파트너십을 체결하는 등 중국 배터리 기업들과 협력을 넓혀왔다. LG에너지솔루션은 중국이 장악하던 유럽 전기차 배터리 시장에서 점유율을 회복할 기회가 될 것으로 기대한다. 지난해 CATL의 유럽 시장 점유율은 38%에 달했다.

LG에너지솔루션은 현지 생산 역량을 강화해 계약 물량을 소화할 계획이다. 회사는 현재 미국 애리조나주에 건설 중인 36GWh 규모의 원통형 배터리 전용 공장에서 내년부터 46시리즈 배터리를 양산할 예정이다. 이번 계약 중 75GWh 규모의 미국 물량은 이곳에서, 유럽 물량은 폴란드 브로츠와프 공장에서 생산될 것으로 보인다.
손지연 기자
2025-09-04 18면
