삼성전자 ‘AI 구독클럽’ 업그레이드… AS·결제 혜택 더 커졌다

무제한 우선 AS ‘블루패스’ 서비스

방문 케어 때 제품 하나 추가 점검

다양한 신용·체크카드로 결제 가능

제휴카드 쓰면 월 최대 3만원 혜택

삼성전자가 1일부터 '블루패스' 서비스를 도입으로 혜택이 강화된 'AI 구독클럽'을 선보인다고 밝혔다. 삼성전자서비스·삼성전자 판매·삼성전자로지텍 직원들이 'AI 구독클럽'을 소개하고 있다. 2025.9.1 삼성전자 제공

2025-09-02 18면

삼성전자가 1일 구독 고객 전용 케어서비스 ‘블루패스’를 적용한 새로운 ‘인공지능(AI) 구독클럽 2.0’을 선보이며 국내 구독 시장 공략을 강화한다. 지난해 출시된 AI 구독클럽은 최신 AI 가전을 부담 없이 이용할 수 있는 서비스로, 이번 업그레이드를 통해 케어 서비스와 결제 수단, 22개 제휴 혜택까지 강화됐다.새롭게 도입된 블루패스 서비스는 설치부터 사후 관리까지 고객 편의를 전 과정에서 강화했다. 블루패스에는 계약 기간에 횟수 제한 없이 우선 접수와 수리를 받을 수 있는 ‘애프터서비스(AS) 패스트트랙’, 구독 제품 방문 케어 때 삼성 냉장고·세탁기·에어컨·시스템에어컨·TV·건조기·김치냉장고 중 하나를 추가 점검받는 ‘하나 더 서비스’, 제품 이상 징후를 사전 감지해 안내와 수리 접수를 지원하는 ‘AI 사전케어 알림’, 설치 기사가 스마트싱스 애플리케이션(앱)과 제품을 직접 연결해주는 ‘스마트싱스 세팅’, 고객이 원하는 날짜·시간에 맞춰 설치를 진행하는 ‘시간 맞춤 설치’ 등이 포함됐다.삼성전자 관계자는 “기존 AI 구독클럽에서 반응이 좋았던 서비스에 신규 요소를 결합해 블루패스를 구성했다”고 밝혔다.결제 편의성도 대폭 확대됐다. 기존 삼성카드 중심 결제에서 벗어나 고객이 보유한 신용·체크 카드로도 요금제를 이용할 수 있으며, 선납 결제와 삼성전자 멤버십 포인트를 통한 월 구독료 결제도 가능하다. 특히 삼성전자 AI 구독 삼성·KB국민·하나·우리카드 등 4종의 제휴카드를 사용할 경우 전월 실적에 따라 월 최대 3만원의 혜택을 받을 수 있다. 다만 우리카드는 이달 중순 이후 적용된다.구독 기간 선택의 폭도 넓어졌다. 가전제품은 기존 5년에서 3·4·5·6년으로, 태블릿·PC 등 IT 제품은 기존 3·4년에서 2·3·4년으로 다양화했다.또 삼성전자는 교통·통신, 여행·공항, 레저, 교육, 식품·레스토랑 등 5개 분야 22개 제휴사와 협력해 구독 고객에게 혜택을 제공한다. 매드포갈릭, CGV, 더라운지, 현대오일뱅크, SK스피드메이트 등에서 할인·포인트 적립·쿠폰 등 실질적 혜택을 받을 수 있다.삼성전자 한국총괄 임성택 부사장은 “새로운 구독 서비스는 고객 편의성과 선택의 폭 확대를 최우선으로 고려했다”며 “앞으로도 설치, 사용, 유지·보수까지 구독 전 과정에서 만족도를 극대화할 수 있는 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.