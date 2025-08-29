해사생도, HD현대 R＆D센터·조선소 방문

이미지 확대 해군사관학교 생도들이 지난 25일 울산 HD현대중공업을 방문, 야드를 둘러보고 기념 촬영을 하고 있다. HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 해군사관학교 생도들이 지난 25일 울산 HD현대중공업을 방문, 야드를 둘러보고 기념 촬영을 하고 있다. HD현대 제공

HD현대는 해군사관학교 생도들이 지난 25~27일 경기 성남시 HD현대 글로벌R＆D센터와 울산 HD현대중공업 본사를 방문했다고 29일 밝혔다.

함정 전기추진시스템, 함정 특수 성능 설계, 유·무인 함정 인공지능(AI) 솔루션, 디지털 트윈 기반 함정 건조 등 내용을 들었다. 생도들이 가장 큰 관심을 보인 기술은 유·무인 함정 AI 솔루션 분야였다고 HD현대는 설명했다.

이번 행사는 해군사관학교의 ‘현장 실습형 자기주도역량 강화 학습 프로그램’의 한 축이다. 해군사관학교 정규 교과과정이 조선소 현장에서 진행된 것은 이번이 처음이다.생도 18명은 지난 25일 울산 HD현대중공업 본사에서 함정 개발 현황을 듣고 필리핀 원해경비함 건조 현장을 둘러봤다. 이어 차세대 이지스 구축함에 승선했다.지난 26일에는 R&D센터에서 ‘미래를 향한 꿈과 도전’을 주제로 한 특강과 기술 세미나가 열렸다. 이곳에서 생도들은HD현대 관계자는 “생도들이 우리나라의 함정 기술력에 자부심과 긍지를 가지는 계기가 되길 희망한다”며 “HD현대는 최고의 함정을 만들어 대한민국의 해양 안보 역량을 강화하는 데 기여할 것”이라고 말했다.