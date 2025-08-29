SNT그룹, 미 루이지애나에 10만평 공장 인수…북미 사업 확장 시동

자동차 부품·에너지 생산 현지화 추진

‘Made in USA’ 대응·글로벌 공급망 재편 대응

SNT그룹이 자동차부품·방산과 에너지 부문의 북미 사업 확대를 위한 본격적인 행보에 나선다.SNT그룹은 최근 미국 루이지애나주에 있는 10만평 부지 공장 인수를 마치고 단계적으로 생산을 개시할 예정이라고 28일 밝혔다.미국 루이지애나는 미시시피강과 주요 고속도로 축을 잇는 물류 허브다. 미 중서부 지역 등 미국 내 주요 산업 거점과 연결성이 우수한 곳이다.이곳에는 주요 자동차 공장들이 입지하고 있다. 앨라배마, 조지아 등과도 가깝다. LNG 프로젝트 중심지이자, 석유화학·정유시설 등 에너지 다소비형 산업단지도 밀집해 있다.이번 루이지애나 공장 투자는 SNT모티브가 주도하며 SNT에너지 등과 함께 그룹 내 주요 사업 부문을 전략적으로 결합해 북미 내 통합 생산거점을 마련하는 프로젝트이다.공장이 본격적으로 가동하면 SNT모티브는 모터 등 자동차 부품을 미국 현지에서 생산, 납품할 수 있게 된다. SNT에너지 역시 LNG 프로젝트에 필요한 에어쿨러와 복합화력 발전소 부품 생산·공급 체계를 현지화할 수 있게 된다.SNT그룹 관계자는“이번 투자를 통해 북미 시장 내 그룹의 생산·공급 역량을 획기적으로 높일 수 있을 것”이라며 “현지 고객 요구에 선제적으로 대응하고 ‘Made in USA’ 기준을 충족하는 고품질 제품을 제공함으로써 세계 시장 재편 흐름에도 적극적으로 대응할 계획”이라고 밝혔다.