호반건설, 뉴라이즌과 친환경 기술 협력 맞손

방금 들어온 뉴스

호반건설, 뉴라이즌과 친환경 기술 협력 맞손

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-08-29 10:55
수정 2025-08-29 10:55
문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표가 이승욱 뉴라이즌 대표가 29일 ‘친환경 기술협력 업무협약’을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 호반건설 제공
문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표가 이승욱 뉴라이즌 대표가 29일 ‘친환경 기술협력 업무협약’을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 호반건설 제공


호반건설은 차세대 필터 소재 뉴라이즌과 건설·제조 부문 친환경 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

뉴라이즌은 자체 개발한 나노섬유 융합 필터 소재 기술을 가지고 있다. 이 필터는 기존 필터 대비 압력 저항이 낮고, 교체 주기가 최대 4배 길다.

양사는 건축사업에서 뉴라이즌 공기정화 나노소재 기술 적용을 검토한다. 또 제로에너지건축 등 건물 에너지 효율화 사업을 추진하고 제조 분야 신소재 개발에 앞장선다. 폐자재 업사이클링 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

문갑 호반건설 경영부문대표는 “그룹 전반의 친환경 신소재 기술 역량을 확대하고 지속 가능 성장을 위한 시너지를 강화할 것”이라며 “탄소 배출 감축을 해결하기 위한 다양한 협력 기회를 모색하겠다”고 말했다.

손지연 기자
