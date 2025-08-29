호반건설, 뉴라이즌과 친환경 기술 협력 맞손

이미지 확대 문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표가 이승욱 뉴라이즌 대표가 29일 ‘친환경 기술협력 업무협약’을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표가 이승욱 뉴라이즌 대표가 29일 ‘친환경 기술협력 업무협약’을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 호반건설 제공

호반건설은 차세대 필터 소재 뉴라이즌과 건설·제조 부문 친환경 기술 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

뉴라이즌은 자체 개발한 나노섬유 융합 필터 소재 기술을 가지고 있다. 이 필터는 기존 필터 대비 압력 저항이 낮고, 교체 주기가 최대 4배 길다.양사는 건축사업에서 뉴라이즌 공기정화 나노소재 기술 적용을 검토한다. 또 제로에너지건축 등 건물 에너지 효율화 사업을 추진하고 제조 분야 신소재 개발에 앞장선다. 폐자재 업사이클링 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.문갑 호반건설 경영부문대표는 “그룹 전반의 친환경 신소재 기술 역량을 확대하고 지속 가능 성장을 위한 시너지를 강화할 것”이라며 “탄소 배출 감축을 해결하기 위한 다양한 협력 기회를 모색하겠다”고 말했다.