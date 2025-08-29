[단독] 대한항공 ‘꼼수 인력 충당’… “휴무일도 비행근무 희망 신청”

업무량 늘어나 추가근무 허용

이미지 확대 지난 4월 인천 중구의 대한항공 항공기 정비고에서 대한항공 직원들이 새로운 기업 이미지(CI)가 적용된 항공기 동체를 세척하고 있다.

서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 인천 중구의 대한항공 항공기 정비고에서 대한항공 직원들이 새로운 기업 이미지(CI)가 적용된 항공기 동체를 세척하고 있다.

서울신문DB

2025-08-29 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한항공이 만성적인 인력난에도 기존 임직원들을 돌려막는 방식의 ‘꼼수 인력 충원’으로 늘어난 업무량을 메워 논란이 일고 있다. “일부 승무원들은 월 100시간 이상 일하고 있다”는 노조의 지적에도 사측은 ‘희망자에 한해 근무한다’는 입장이다.28일 서울신문 취재를 종합하면 대한항공 승무원의 비행 일정을 담당하는 객실편조팀은 지난 18일 사내 게시판에 ‘휴무일 비행근무 희망 신청 제도’를 도입한다고 공지했다. 휴무일이지만 근무를 원하는 직원을 대상으로 추가 근무 요청을 접수해 비행 일정에 반영하겠다는 것이다. 운영 기간은 다음달 30일까지라고 안내했으나 추후에는 매월 말에 다음달 휴무일 근무 신청을 접수하겠다고 덧붙여 이후에도 지속적으로 운영할 것으로 보인다.희망근무 신청은 장거리 또는 중거리 비행을 다녀온 뒤 반드시 써야 하는 의무 휴일인 ‘패턴데이오프’(ATDO)를 뺀 다른 휴무일에 한정된다. 대한항공은 “그동안 다양한 채널을 통해 휴무일에 비행근무를 희망한다는 개별적인 의견을 지속해서 접수했다”며 도입 취지를 설명했다.그러나 내부에서는 고질적인 인력 부족에 대한 직원들의 토로가 잇따르자 부족한 노동력을 기존 인력으로 채우려는 시도라는 비판이 나온다. 대한항공은 특히 아시아나항공과의 합병 과정에서 공정거래위원회의 조건에 따라 운항 편수를 2019년 대비 90%까지 유지하느라 업무량이 늘어 인력난에 시달려 왔다.한 대한항공 승무원은 “예약 승객 수에 따라 기내에 탑승하는 승무원 인원이 정해져 있는데, 인력이 부족하다는 이유로 정원보다 1~2명씩 줄여 운항하는 경우가 비일비재하다”며 “지금도 ‘근무가 가능하냐’는 전화를 받거나 지난해 휴무를 다 받지 못해 올해까지 이월된 승무원, 또 건강에 무리가 갈 수 있는 월 100시간까지 일하는 승무원들이 수두룩한 상황”이라고 토로했다.지난달 민주노총 공공운수노조가 발표한 ‘항공 승무 노동자 노동안전 실태조사’에 따르면 대한항공 객실 승무원 중 ‘원하는 날짜에 연차 휴가를 사용했다’는 응답이 39.7%, ‘스케줄팀은 승무원의 의사를 확인하지 않고 일방적으로 통보하고 변경한다’는 답변이 64.4%로 나타났다.대한항공 노조 관계자는 “휴무일 비행근무 희망 신청 제도는 ‘있는 인력’으로 최대한 ‘돌려막기’를 하겠다는 것”이라며 “회사는 항공안전법과 노동법에 따른 한국의 연간 비행 시간 1200시간 제한을 준수하며 운영한다고 하지만, 상한 자체가 900~1000시간인 선진국보다 높아 고강도 노동이 불가피하다”고 지적했다.