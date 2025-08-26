대한전선, 카타르서 2200억원 규모 초고압 전력망 프로젝트 수주

이미지 확대 대한전선이 중동에서 전력망 공사를 하는 모습. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선이 중동에서 전력망 공사를 하는 모습. 대한전선 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한전선이 카타르에서 초고압 전력망 프로젝트를 잇따라 수주하며 중동 시장 진출에 속도를 내고 있다.대한전선은 지난 25일 카타르 국영 수전력청에서 초고압 전력망 구축 프로젝트 낙찰 통지서를 받았다고 26일 밝혔다.이 프로젝트는 담수복합발전소에서 생성한 전력을 카타르 전 지역으로 공급하기 위해 송전 시스템을 확장하는 사업이다. 낙찰 금액은 1800억원 규모다. 대한전선은 현지 최고 수준 전압인 400㎸·220㎸ 급 초고압 전력망의 설계부터, 생산, 포설, 시험까지 전 과정을 턴키(일괄수주) 방식으로 수행한다.앞서 지난 21일에도 대한전선은 카타르에서 약 400억원 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주한 바 있다. 이 프로젝트도 턴키 방식으로 진행된다.카타르는 중동 국가 중에서도 최고 수준의 기술력을 요구하는 시장으로, 이번 수주는 대한전선의 기술력이 현지에서 인정받은 결과라고 대한전선은 평가했다. 대한전선은 2008년부터 카타르 수전력청이 진행한 초고압 전력망 확충 프로젝트에 참여, 현지 주요 공급사로서 입지를 다졌다.대한전선 관계자는 “연이은 수주를 통해 대한전선이 카타르의 전력망 분야에서 독보적인 경쟁력을 가지고 있다는 점을 다시 한번 입증했다”며 “중동 지역의 전력 인프라 수요가 커지는 만큼, 해저케이블 등으로 사업 포트폴리오를 넓혀 중동 시장 공략을 강화할 것”이라고 말했다.