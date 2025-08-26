HD현대, 기후산업박람회서 탄소 중립 에너지 소개

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

HD현대가 27~29일 부산 해운대구 벡스코에서 열리는 ‘2025 기후산업국제박람회’에 참가한다고 25일 밝혔다. 올해로 3회 차를 맞은 이 박람회는 정부가 추진하는 ‘에너지 슈퍼위크 프로그램’의 한 축이다.이번 박람회에는 HD현대의 에너지부문 계열사인 HD현대일렉트릭, HD현대에너지솔루션, HD하이드로젠이 공동으로 참여한다. ‘탄소 중립 시대를 향한 에너지 전환의 여정’이라는 주제로 신재생에너지 기반 전력 생산과 소비의 전 과정을 볼 수 있는 에너지 고속도로 전시관(조감도)을 마련한다. HD현대일렉트릭은 친환경 절연유를 사용한 전력 변압기﻿ 등 친환경 전력 기기를 소개한다. HD현대에너지솔루션은 고효율 태양전지 기술을 기반으로 한 태양광 모듈 등을 전시한다. HD하이드로젠은 청정수소 생산 설비를 소개할 예정이다.