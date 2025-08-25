에스원 “물류 추적으로 오배송 등 손실 30% 줄여”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

에스원 “물류 추적으로 오배송 등 손실 30% 줄여”

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-08-25 00:48
수정 2025-08-25 00:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
에스원이 ‘물류 추적 솔루션’으로 물류센터에서 발생하는 오배송·분실 등의 손실을 약 30% 줄였다고 24일 밝혔다.

물류 추적 솔루션은 배송 물품의 바코드가 컨베이어벨트를 지나가며 찍힐 때마다 그 모습을 폐쇄회로(CC)TV로 자동 촬영한다. 촬영된 영상은 해당 택배의 송장번호와 연결돼 저장된다. 이 때문에 문제가 발생했을 때 송장번호만 PC에 입력하면 해당 상품이 물류센터에서 어떤 과정을 거쳤는지 처음부터 끝까지 영상으로 확인할 수 있다.

실제 물류업체 BGF로지스 검단물류센터에 이 솔루션을 도입한 결과 오배송·분실로 인한 2년간 물류 손실률이 30% 감소, 연간 1억원 이상의 손실을 줄였다고 한다. 에스원은 연내 BGF로지스가 운영 중인 19개 상온센터와 협력 물류센터에 물류 추적 솔루션을 구축하기로 했다.

신융아 기자
2025-08-25 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로