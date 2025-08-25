에스원 “물류 추적으로 오배송 등 손실 30% 줄여”

2025-08-25 18면

에스원이 ‘물류 추적 솔루션’으로 물류센터에서 발생하는 오배송·분실 등의 손실을 약 30% 줄였다고 24일 밝혔다.물류 추적 솔루션은 배송 물품의 바코드가 컨베이어벨트를 지나가며 찍힐 때마다 그 모습을 폐쇄회로(CC)TV로 자동 촬영한다. 촬영된 영상은 해당 택배의 송장번호와 연결돼 저장된다. 이 때문에 문제가 발생했을 때 송장번호만 PC에 입력하면 해당 상품이 물류센터에서 어떤 과정을 거쳤는지 처음부터 끝까지 영상으로 확인할 수 있다.실제 물류업체 BGF로지스 검단물류센터에 이 솔루션을 도입한 결과 오배송·분실로 인한 2년간 물류 손실률이 30% 감소, 연간 1억원 이상의 손실을 줄였다고 한다. 에스원은 연내 BGF로지스가 운영 중인 19개 상온센터와 협력 물류센터에 물류 추적 솔루션을 구축하기로 했다.