K철강도 직격탄… 7월 대미 수출액 26% 줄었다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

K철강도 직격탄… 7월 대미 수출액 26% 줄었다

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-08-25 00:48
수정 2025-08-25 00:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

수출액 기준 4년 4개월 만에 최저
파생상품 407종 관세 확대에 타격

미국 관세 여파가 현실화하면서 지난달 한국의 대미 철강 수출액이 지난해보다 26% 줄었다. 최근 미국이 철강 관세 적용 범위를 파생상품 407종까지 확대하면서 관세 영향이 더 커질 것이라는 전망이 나온다.

24일 한국무역협회에 따르면 지난달 한국의 대미 철강 수출액은 2억 8341만 달러로, 지난해 7월(3억 8255만 달러)보다 25.9% 감소했다. 수출액 기준으로는 2021년 3월 이후 4년 4개월 만에 최저치다.

물량으로 보면 지난달 대미 철강 수출량은 19만 4364t으로 같은 기간 24.3% 줄었다. 대미 철강 수출량이 20만t 밑으로 떨어진 건 1년 6개월 만이다. 지난 6월 미국 정부가 철강 관세율을 50%로 올린 영향이 시차를 두고 반영된 것으로 풀이된다.

국내 대미 철강 수출량은 미국의 철강 관세가 적용된 직후에는 뚜렷한 감소세가 나타나지 않았다. 지난 1월 21만 7640t이던 대미 철강 수출량은 25% 관세가 발효된 지난 3월 24만 9376t을 기록했다. 당시 관세 부과로 국내 철강업체들이 수출 단가를 낮춰 수출 물량을 유지한 영향인데, 지난 4월 철강 대미 수출 단가는 3개월 만에 13.1% 줄었다.

문제는 미국이 지난주부터 철강 관세 적용 범위를 파생상품 407종까지 확대했다는 점이다. 앞서 미국 상무부는 지난 18일부터 가전제품, 식기, 변압기, 자동차 부품 등 철강·알루미늄이 들어간 완제품이나 가공품까지 철강 관세를 적용하겠다고 밝혔다.

손지연 기자
2025-08-25 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로