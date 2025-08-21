“美 요구, 법률적·현실적으로도 불가능 …삼성이 지분 1.6% 내주고 지원 받겠나”

삼성·하이닉스, 긴장감 속 상황 주시

반도체 패권 위한 전방위 압박 뚜렷

정상회담 앞 추가 투자 요구 분석도

2025-08-21 2면

미국 정부가 ‘반도체지원법’(칩스법)에 따른 보조금을 지급하는 대신 기업 지분을 받는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나오면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업계가 긴장감에 휩싸였다.20일 반도체 업계에 따르면 국내 기업들이 미국 정부의 지분 요구를 현실적으로 수용하기도, 이행하기도 어려울 것이라는 반응이 많다. 해외 반도체 기업에 대해 미국 정부가 직접 지분을 인수한 사례가 없고 이러한 방식이 공개된 적도 없기 때문이다. 법률적으로도 미국 정부가 한국 기업 본사 지분을 취득하는 것은 사실상 불가능하다는 평가다.업계 관계자는 “주주 동의 없이 지분을 내주는 것은 배임 행위에 해당할 수 있다”며 “칩스법을 개정하지 않는 한 미국 행정부가 독단적으로 국내 기업에 지분을 요구할 수는 없을 것”이라고 밝혔다. 다른 관계자도 “지분을 주면서까지 보조금을 받을 기업이 있겠느냐”며 “인텔처럼 적자를 내는 기업은 정부 지원이 절실하지만 삼성전자나 SK하이닉스 같은 기업은 보조금을 포기하고 자체 경쟁력 강화에 집중하는 게 낫다”고 말했다.만일 미 정부가 지분 요구를 현실화하면 삼성전자는 받기로 한 보조금 47억 5000만 달러(약 6조 6420억원)를 기준으로 이날 시가총액(417조원) 대비 약 1.6%의 지분을 내줘야 할 것으로 관측된다.삼성전자와 SK하이닉스는 이날 별도의 입장을 내지 않았지만 고심을 거듭할 것으로 보인다. 이번 방안의 구체적 내용이나 현실 가능성은 차치하더라도 기업에 직접 영향력을 행사하고 글로벌 반도체 산업 지형을 인위적으로 재편하려는 미국의 전방위적 압박이 뚜렷해지고 있어서다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령은 반도체 품목관세 100%를 예고하면서 자신의 임기 내 미국에 공장을 지을 경우 이를 면제해 주겠다며 대미 투자를 요구한 바 있다.여기에 다음주 한미 정상회담을 앞두고 이번 구상이 공개된 것은 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업의 대미 투자를 극대화하기 위한 추가 압박 카드라는 해석도 나온다.