500대 중견기업 절반 이상 상반기 영업이익 감소…12%는 적자 전환

국내 500대 중견기업 중 절반 이상이 올해 상반기 영업이익이 지난해 대비 줄어든 것으로 나타났다. 열 곳 중 한 곳 이상은 적자로 돌아선 것으로 집계됐다.20일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 500대 상장 중견기업의 올해 상반기 실적을 조사한 결과 이들 기업의 상반기 영업이익은 6조 3411억원으로 지난해 동기(6조 6153억원) 대비 4.1% 감소했다. 같은 기간 매출액은 118조 9260억원에서 122조 6277억원으로 3.1% 증가했다.올해 상반기 영업이익이 줄어든 곳은 500곳 중 269곳으로 전체의 53.8%에 달했다. 적자로 전환한 기업은 전체의 12% 수준인 60곳이었다. 에코프로머티, 탑엔지니어링, 차바이오텍, 삼부토건, STX, 펄어비스 등 22곳은 적자가 더욱 확대됐다.영업이익 감소에 가장 큰 영향을 미친 건 IT·전기전자 업종이었다. 이들 업종의 영업이익은 지난해 상반기 1조 3462억원에서 올해 상반기 1조 100억원으로 3362억원(25.0%) 줄었다. 같은 기간 영업이익이 가장 많이 감소한 10개 기업 중 절반(서진시스템, 더블유씨피, 다원시스, 제이앤티씨, 와이솔)이 여기에 속했다. 건설·건자재 업종의 영업이익도 지난해 상반기 대비 2223억원(42.5%) 감소하면서 IT·전기전자 업종 다음으로 감소폭이 컸다.영업이익이 가장 크게 증가한 업종은 서비스 부분으로, 영업이익이 지난해 상반기 7977억원에서 올 상반기 1조 429억원으로 2452억원(30.7%) 늘었다. YG엔터테인먼트가 지난해 180억원 적자에서 올해 상반기 179억원 흑자로 전환하며 1년새 영업이익이 가장 큰 폭으로 늘었다.