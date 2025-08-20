500대 중견기업 절반 이상 상반기 영업이익 감소…12%는 적자 전환

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

500대 중견기업 절반 이상 상반기 영업이익 감소…12%는 적자 전환

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-08-20 15:06
수정 2025-08-20 15:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
CEO스코어 제공
CEO스코어 제공


국내 500대 중견기업 중 절반 이상이 올해 상반기 영업이익이 지난해 대비 줄어든 것으로 나타났다. 열 곳 중 한 곳 이상은 적자로 돌아선 것으로 집계됐다.

20일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 500대 상장 중견기업의 올해 상반기 실적을 조사한 결과 이들 기업의 상반기 영업이익은 6조 3411억원으로 지난해 동기(6조 6153억원) 대비 4.1% 감소했다. 같은 기간 매출액은 118조 9260억원에서 122조 6277억원으로 3.1% 증가했다.

올해 상반기 영업이익이 줄어든 곳은 500곳 중 269곳으로 전체의 53.8%에 달했다. 적자로 전환한 기업은 전체의 12% 수준인 60곳이었다. 에코프로머티, 탑엔지니어링, 차바이오텍, 삼부토건, STX, 펄어비스 등 22곳은 적자가 더욱 확대됐다.

영업이익 감소에 가장 큰 영향을 미친 건 IT·전기전자 업종이었다. 이들 업종의 영업이익은 지난해 상반기 1조 3462억원에서 올해 상반기 1조 100억원으로 3362억원(25.0%) 줄었다. 같은 기간 영업이익이 가장 많이 감소한 10개 기업 중 절반(서진시스템, 더블유씨피, 다원시스, 제이앤티씨, 와이솔)이 여기에 속했다. 건설·건자재 업종의 영업이익도 지난해 상반기 대비 2223억원(42.5%) 감소하면서 IT·전기전자 업종 다음으로 감소폭이 컸다.

영업이익이 가장 크게 증가한 업종은 서비스 부분으로, 영업이익이 지난해 상반기 7977억원에서 올 상반기 1조 429억원으로 2452억원(30.7%) 늘었다. YG엔터테인먼트가 지난해 180억원 적자에서 올해 상반기 179억원 흑자로 전환하며 1년새 영업이익이 가장 큰 폭으로 늘었다.
민나리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로