LG전자, 새달 IFA 2025서 유럽 맞춤형 가전 25종 첫 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

LG전자, 새달 IFA 2025서 유럽 맞춤형 가전 25종 첫 공개

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-19 23:57
수정 2025-08-19 23:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
LG전자는 다음달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 냉장고와 세탁기 등 25종을 처음 공개한다고 19일 밝혔다. 에너지 효율과 현지 맞춤형 편의성을 강화한 신제품을 앞세워 유럽 프리미엄 가전 시장 공략에 나선다.

이번 제품들은 유럽 현지 트렌드에 맞춰 에너지 효율 A등급을 웃도는 성능을 구현한 게 특징이다. 냉장고는 단열과 구조 개선으로 컴프레서 가동을 최소화하고 인공지능(AI)이 사용 패턴을 학습해 전력 소비를 줄인다. 세탁기 신제품 ‘워시콤보’는 공간 활용성을 높였다. 냉장고에는 벽 밀착 설치가 가능한 ‘제로 클리어런스’ 경첩을 적용했고 프렌치 도어(상단 양문형 냉장실·하단 서랍형 냉동고) 냉장고는 높이를 키워 용량을 늘렸다.

이범수 기자
2025-08-20 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로