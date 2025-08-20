LG전자, 새달 IFA 2025서 유럽 맞춤형 가전 25종 첫 공개

LG전자는 다음달 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 냉장고와 세탁기 등 25종을 처음 공개한다고 19일 밝혔다. 에너지 효율과 현지 맞춤형 편의성을 강화한 신제품을 앞세워 유럽 프리미엄 가전 시장 공략에 나선다.
이번 제품들은 유럽 현지 트렌드에 맞춰 에너지 효율 A등급을 웃도는 성능을 구현한 게 특징이다. 냉장고는 단열과 구조 개선으로 컴프레서 가동을 최소화하고 인공지능(AI)이 사용 패턴을 학습해 전력 소비를 줄인다. 세탁기 신제품 ‘워시콤보’는 공간 활용성을 높였다. 냉장고에는 벽 밀착 설치가 가능한 ‘제로 클리어런스’ 경첩을 적용했고 프렌치 도어(상단 양문형 냉장실·하단 서랍형 냉동고) 냉장고는 높이를 키워 용량을 늘렸다.
2025-08-20 18면
