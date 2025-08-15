‘캐즘’ 언제 벗어나나…배터리 3사 가동률 40~50% 그쳐

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘캐즘’ 언제 벗어나나…배터리 3사 가동률 40~50% 그쳐

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-08-15 12:23
수정 2025-08-15 12:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
작년보다 가동률 더 떨어져…R&D 투자는 지속
이미지 확대
트럼프 관세 직격탄…한국 4월 대미 자동차 수출 20% 급감
트럼프 관세 직격탄…한국 4월 대미 자동차 수출 20% 급감 경기 평택항 자동차전용부두에 수출용 차량들이 세워져 있는 모습. 2025.5.20 뉴스1


전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체) 여파로 올해 상반기 배터리 3사 가동률이 40~50%대에 그친 것으로 나타났다.

15일 각 사 반기보고서에 따르면, LG에너지솔루션은 올해 상반기 국내외 생산능력이 20조 1783억원으로, 평균가동률은 51.3%다. 2022년 73.6%, 2023년 69.3%, 지난해 57.8%에 이어 가동률이 더 떨어진 것이다.

삼성SDI의 소형 전지 가동률은 지난해 58%에서 올해 상반기 44%로 감소했다. 주력 제품인 중대형 전지는 반기보고서에 공개되진 않았지만, 소형 전지와 마찬가지로 가동률이 하락했을 것으로 추정된다.

SK온은 2023년 87.7%에서 지난해 43.6%로 가동률이 반으로 급감한 뒤 올해 상반기에는 52.2%로 다시 상승했다.

상반기 기준 차입금은 LG에너지솔루션 20조 8566억원으로 지난해 말(15조 3906억원) 대비 가장 크게 늘었다. 삼성SDI는 11조 4182억원, SK온은 16조 7888억원으로 집계됐다.

배터리 3사는 연구개발(R&D) 비용은 유지하거나 늘리며 기술 투자를 이어갔다. LG에너지솔루션의 R&D 비용은 6204억원, 전체 매출액에서 차지하는 비중은 5.2%로, 2023년 3.1%, 지난해 4.2%보다 증가했다.

삼성SDI R&D 비용은 7044억원으로, 전체 매출에서 11.1%를 차지하며 지난해(7.8%)보다 크게 늘었다.

SK온은 1480억원으로, 상반기에 지난해 같은 기간(1485억원)보다 소폭 줄었다.
신융아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로