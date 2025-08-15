김구·김규식·신익희… AI로 복원한 독립운동가 만나 보세요

SKT·독립기념관, 특별 영상 공개

생성형 AI 기술 활용 생동감 더해

2025-08-15 32면

SK텔레콤이 독립기념관과 함께 광복 80주년을 맞아 인공지능(AI) 기술로 복원한 독립운동가들의 생생한 모습과 목소리를 담은 특별 영상을 공개한다고 14일 밝혔다. 양 기관은 2020년부터 이어 온 상호협력 양해각서(MOU)를 1년 연장하고, 정보통신기술(ICT)을 활용한 독립문화유산 전시 콘텐츠 개발을 지속 추진하기로 했다.이번에 공개된 ‘광복의 기쁨, 27년 만의 환국’ 영상엔 독립운동가 김구, 김규식, 신익희, 이시영, 조소앙 선생 등 5인의 목소리와 모습이 담겼다. SK텔레콤은 독립기념관이 소장한 ‘대한민국 임시정부 요인 환국 기념 서명포’를 바탕으로 서명포에 글귀를 남긴 독립운동가 중 ‘건국훈장 대한민국장’을 받은 이들을 AI 기술을 활용해 복원했다.SK텔레콤은 그동안 자사의 AI 미디어 개선·복원 솔루션인 ‘슈퍼노바’를 활용해 독립기념관이 소장 중인 자료를 복원하고 콘텐츠를 개발해 왔다.이번엔 생성형 AI 기술을 접목해 독립운동가들의 오래된 흑백사진의 손상과 왜곡을 제거하고, 자연스럽게 색을 입혀 생동감을 더했다. AI 딥러닝 기반의 ‘음원분리·생성’ 기술을 활용해 아날로그 매체의 노이즈와 에코 현상을 제거하고 독립운동가들의 육성도 되살렸다. 육성 자료가 없는 김규식·이시영 선생은 직계 손자의 음성을 활용하고 환국 당시 나이를 고려해 목소리를 복원했다.김경덕 SK텔레콤 엔터프라이즈사업부장은 “광복 80주년을 맞이해 나라의 독립과 주권뿐 아니라 글로벌 AI 분야에서도 독창적인 기술 우위로 AI 주권을 이어 갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.