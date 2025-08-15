이미지 확대
‘광복 80주년’ 맞아 태극 문양 입은 롯데월드타워
광복 80주년을 맞아 롯데월드타워가 외벽 미디어파사드에 태극 문양과 애국 메시지를 담은 광복절 콘텐츠를 선보인다고 14일 밝혔다. 광복절인 15일 오후 8시부터 10시까지 매 정각부터 15분 단위로 10분씩 송출되며, 타워 꼭대기 크라운에는 매시 10분부터 15분 단위로 5분씩 태극 문양이 연출된다. 사진은 전날 시연 중인 롯데월드타워 광복절 미디어파사드.
2025-08-15 14면
