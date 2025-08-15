DL, 부도 위기 여천NCC에 1500억 긴급 수혈

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-08-15 01:10
수정 2025-08-15 01:10
DL그룹이 부도 위기에 놓인 여천NCC에 1500억원 규모의 자금 지원을 결정했다. 다만 공동 대주주인 한화그룹과 갈등이 이어지면서 여천NCC의 위기는 계속되고 있다.

DL은 자회사인 DL케미칼이 이날 이사회를 열고 여천NCC에 1500억원을 대여하기로 의결했다고 14일 공시했다. 자금은 오는 20일 지급되며, 회사 운영 경비로 쓰일 예정이다.

이번 지원 금액은 여천NCC를 공동 경영하는 한화솔루션의 지원 규모와 같다. 앞서 한화솔루션은 지난달 이사회를 열고 1500억원의 자금 지원을 승인했다. 그러나 DL이 에틸렌 단가 협상 등을 놓고 한화와 갈등을 겪으면서 여천NCC의 유동성 위기가 악화했다. 이에 DL케미칼은 지난 11일 긴급 이사회를 열고 2000억원 규모의 유상증자를 결의하면서 여천NCC를 지원하기 위한 자금을 마련했다. 당시 DL그룹은 “여천NCC의 대주주로서 책임 경영을 실천﻿하겠다”고 밝힌 바 있다.

이번 자금 지원으로 여천NCC는 급한 불은 껐지만 향후 경영 전망은 여전히 불투명하다. 회사 정상화 방안을 두고 대주주인 한화와 DL의 갈등이 격화하고 있어서다. 여기에 중국발 공급 과잉으로 인한 실적 부진도 개선될 여지가 보이지 않는다.

손지연 기자
2025-08-15 14면
